Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri öne çekildi - Son Dakika
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Yaşam

Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri öne çekildi

Aile ve Gençlik Fonu\'nun ikinci etap ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

14.06.2024 14:52
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerinin Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildiğini ve bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan, Mayıs ayında resmi nikahlarını gerçekleştiren 1.203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, bu doğrultuda başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan, Mayıs ayı içerisinde de resmi nikâhlarını gerçekleştiren 1.203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL TUTARINDA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını kaydeden Bakan Göktaş, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Söz konusu projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9.992 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şartları sağlayan 2.976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

180 MİLYON 450 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Göktaş şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikâhı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikâhlarını gerçekleştiren 1.203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız."

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Son Dakika Yaşam Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemeleri öne çekildi - Son Dakika

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