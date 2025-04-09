Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama

Geniş Video İzle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini açıkladı. Yeni doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik destek programı hayata geçirildi. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için tek seferlik 5 bin TL destek sağlanacak.

09.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödeneklerinin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini belirterek, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

HER AY 5 BİN LİRA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te gazetecilerin doğum yardımına ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay bin 500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRK VATANDAŞI YARDIMDAN YARARLANABİLİR"

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler" diye konuştu. Herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getiren Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş\'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Gündem, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
10:51 İstanbul’da fatura krizi Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
10:26 Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
15:12 Ahmet Davutoğlu’nun yeni imajı Herkes aynı isme benzetti Ahmet Davutoğlu'nun yeni imajı! Herkes aynı isme benzetti
14:56 Sapanca’da Çiğ Tavuk Skandalı Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı
14:54 Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı Gece kulübünde facia: Çatı, dans pistinin üzerine düştü: 13 ölü, 46 yaralı
14:54 Ebru Gündeş’in kızını görenler ’’Aynı Reza Zarrab’’ demekten kendini alamadı Ebru Gündeş'in kızını görenler ''Aynı Reza Zarrab'' demekten kendini alamadı
14:51 13-1 biten maç Dünya bu futbolcuyu konuşuyor 13-1 biten maç! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
14:47 Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı Fırtına sonrası şaşırtan manzara: Turistik plaj denizanası istilasına uğradı
14:40 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Yunanistan’ı panikletti Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 11:38:25. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement