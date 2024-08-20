AK Parti Kurucusu Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

AK Parti Kurucusu Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hayatını Kaybetti

AK Parti Kurucusu Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hayatını Kaybetti

AK Parti kurucularından, akademisyen, yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürdoğan'ın cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

20.08.2024 16:29
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AK PARTİ kurucularından, akademisyen, yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gürdoğan'ın cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından akademisyen yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan (79) için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gürdoğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gürdoğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

AK PARTİ KURUCULARINDANDI

Ortaokul ve liseyi Eskişehir'de okuyan Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde akademik çalışmalarına başladı. 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamlayan Gürdoğan, 1987'de Doçent, 1994'te Profesör unvanını aldı.Gürdoğan'ın "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e", "Zamanı Aşan Şehirler" gibi birçok eseri bulunuyordu. Üstün ahlak ve faziletiyle tanınan Mehmet Zahid Kotku Hoca'yı anlattığı "Görünmeyen Üniversite" kitabı, en çok bilinen eserleri arasında yer alıyordu. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, AK Parti'nin kurucu üyeleri arasındaydı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam AK Parti Kurucusu Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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