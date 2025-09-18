AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı - Son Dakika
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

18.09.2025 10:35
Görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanırken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi. Kararda, görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un atandığı duyuruldu.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN OLAY SÖZLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki değişiklik kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DİYANET HİÇ BÖYLE YIPRANMAMIŞTI"

X hesabından açıklama yapan Tayyar "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.

"İNŞALLAH KOLTUĞUNA GÜÇ KATAR"

Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hüseyin Ermurat:
    Kesinlikle dogrudur güzel tesbit insanların güveni kalmadıgı kuruma malesef 55 1 Yanıtla
  • Muzaffer Bulgar:
    Evet audi A 8 sekizden belliydi adamin ne başkanı olduğu 51 2 Yanıtla
  • muammer kara:
    son derece sevındırıcı haber insallah tebası ıle bırlıkte gıtmıstır 36 1 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz:
    Sayın vekilim doğruları konuşan bir kaç kişiden birisiniz size saygılarımı sunuyorum.. 26 2 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Diyanetin başı emekli oldu gitti de kalan bulaşıklar ne zaman temizlenir acaba. 22 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
