Alevi gençle evlenen kadın, \'Dede nikahı\'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Hanefi mezhebine mensup bir kadın ile Alevi bir erkeğin nikahında dikkat çeken bir an yaşandı. Dede nikahı sırasında damadın başparmağını masaya koyması, geline kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Çevresine bakınan gelin, ardından kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

ALEVİLİKTE DEDE NİKAHI NEDİR?

Alevi-Bektaşi inancında evlilik, yalnızca resmi ve dini bir birliktelik değil; aynı zamanda ikrar ve cem bağlamında kutsal bir sözleşme olarak görülür. Bu nedenle nikâh, çoğunlukla bir "dede" ya da "pir" tarafından kıyılır. Bu tören "dede nikâhı" olarak bilinir.

