Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı
15.09.2025 10:25
Alevi gençle evlenen kadın, \'Dede nikahı\'nda büyük şaşkınlık yaşadı
Hanefi bir kadın ile Alevi bir erkeğin dede nikahında ilginç anlar yaşandı. Damadın başparmağını masaya koymasıyla şaşıran gelin, kısa süreli tereddüt sonrası kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

Hanefi mezhebine mensup bir kadın ile Alevi bir erkeğin nikahında dikkat çeken bir an yaşandı. Dede nikahı sırasında damadın başparmağını masaya koyması, geline kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Çevresine bakınan gelin, ardından kendi parmaklarını da masaya koyarak durumu toparladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Allah kabul etsin gençlerimizin nikahını...
  • Neden baş parmağını masaya koydu öyle? İlk defa şahit oldum.
  • Kadın şok oldu bir an...
  • Ya ben bir şey anlamadım valla...
  • Allah herkesin yerini, inancını ayrı yaratmıştır. Saygı duymak gerekir
  • Önemli olan kalpler bir olsun

ALEVİLİKTE DEDE NİKAHI NEDİR?

Alevi-Bektaşi inancında evlilik, yalnızca resmi ve dini bir birliktelik değil; aynı zamanda ikrar ve cem bağlamında kutsal bir sözleşme olarak görülür. Bu nedenle nikâh, çoğunlukla bir "dede" ya da "pir" tarafından kıyılır. Bu tören "dede nikâhı" olarak bilinir.

TÖRENİN İÇERİĞİ

  • Nikah, genellikle cem erkânı içinde ya da dede huzurunda yapılır.
  • Dede, çiftin evliliğini onaylar, onları Hak, Muhammed, Ali yoluna bağlar.
  • Çift, birbirine ve topluma karşı rızalık esasına göre söz verir.
  • Dualar okunur, lokma (paylaşılan yemek) verilir.
  • Nikah, yalnızca kadın ile erkeğin değil, aynı zamanda ailelerin ve cemaatin rızalığıyla tamamlanmış olur.

  • Murat gelmez:
    Parmakla ne işi olur nikahın...hahahha ..adam heyecandan yapmıştır..değilse ne alaka... 0 0 Yanıtla
