Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Mendirek Zamanla Yıpranıyor - Son Dakika
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Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Mendirek Zamanla Yıpranıyor

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Antalya'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki 65 yıllık mendirekteki çatlaklar ve devrilen taşlar nedeniyle acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

09.08.2024 11:23
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ANTALYA'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda, 65 yıl önce inşa edilen mendirek zamana direniyor. Mendirekteki çatlaklar, 25 santimetreye kadar ulaştı. Çatlakların haricinde, üzerindeki taşlar devrilen mendirek, iskeleye doğru yatmaya başladı.

Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndaki mendirek, 65 yıldır zamana direniyor. 1960 yılında inşa edilen ve 1983'te restorasyondan geçen mendirekte yıllar içinde oluşan çatlakların boyutu ise her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 22 santimetre olarak ölçülen açıklıklar, bu sene 25 santimetreye kadar ulaştı. Açıklıklarla beraber mendireğin üzerindeki büyük blok taşları ise etrafa devrilmeye başladı. Mendirek üzerinde yürüyüş yapanların kullandığı yoldan devrilen taşlar, deniz tarafındaki boşluklara düşerken, yürüyüş yapanlarda tedirginliğe yol açıyor. Diğer yandan, bakımsız kalan mendireğin limana doğru yattığı, üzerinde irili ufaklı çok sayıda çatlak olduğu görüldü.

'BİR AN ÖNCE KUVVETLENDİRİLMELİ'

Limanın yapıldığı dönemde uluslararası ödüller aldığını belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Yat Limanı mendireği 65 senedir direnmeye çalışıyor. Bunca yıldır yıpranma söz konusu. Mendirek, yat limanı iskelesine doğru çökmeye başlamış durumda. Burada acil eylem planı doğrultusunda valimiz ve büyükşehir belediyesi yetkilileri tarafından plan, proje tadilatlarına başlanacağını biliyorum. Bazı taşlar düşmüş, bu taşların yerine konulması, derz dolgularının yenilenmesi ve ön tarafının da istifli taşlarla takviye edilmesi gerekiyor" dedi.

Mendireğin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Açılmalar her sene artıyor. Geçen sene 22 santimetre ölçülen açılma noktası bu sene 25 santimetreye geldi. Depremler, iklim değişiklikleri bu açılmaları tetikliyor. İskeleye doğru bir yatma söz konusu. Yaz aylarında farkına varmayabiliriz. Geçen sene yaşanan fırtınalarda bunları daha fazla görüyoruz. Kış aylarından önce mendireğin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. 65 sene dayandı, inşallah bundan sonra da kötü bir şey olmaz. Buranın bir an önce kuvvetlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı\'ndaki Mendirek Zamanla Yıpranıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Mendirek Zamanla Yıpranıyor - Son Dakika

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