Aslan dolunayı büyük değişimlere işaret ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Aslan dolunayı büyük değişimlere işaret ediyor

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Astrolog Aysun Koç, 17 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan Dolunayı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dolunayın öfke, kaygı bozukluğu ve ani krizlere sebep olabileceğini belirten Koç, sosyal ve kültürel alanda yaşanabilecek etkileri de değerlendirdi.

11.02.2025 17:51
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Haberler.com Stüdyosu'nda Astrolog Aysun Koç, 17 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan Dolunayı'nın etkilerini anlattı. Koç, dolunayın bireysel ve toplumsal olarak zorlu süreçler getirebileceğini vurguladı.

"DEPRESYON VE ANİ KRİZLERİ TETİKLEYEBİLİR"

Koç, Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay'ın depresyon, ani krizler, kaygı bozukluğu ve öfke problemleri gibi duygusal zorlukları tetikleme potansiyeli taşıdığını ifade etti. "Bu Dolunay, egosu yüksek olan pek çok insanı da zorlayacak. Aynı zamanda çocuklar, ünlüler ve yöneticilerle ilgili zorlayıcı gelişmeler yaşanabilir," dedi.

"TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DEPREMSELLİKLER YAŞANABİLİR"

Dolunay anında oluşan Uranüs etkili T kare pozisyonunun beklenmedik olaylara sebep olabileceğini belirten Koç, " Türkiye'de yüksek şiddetli bir deprem beklemiyorum ancak Ege Denizi'nde yanardağ kaynaklı bir depremsellik yaşanabilir. Ülkemizde ise daha çok sosyal ve kültürel depremselliklerin öne çıkacağını düşünüyorum," açıklamasında bulundu.

"ZORLAYICI BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"

Koç, Dolunay'ın en çok Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarının son on gününde doğanları etkileyeceğini, Yay ve Koç burçlarının ise kısmen daha olumlu etkiler alacağını ifade etti. "Bu Dolunay, sorumluluk alınan işlerde uzun vadeli kalıcı oluşumlar sağlayabilir ancak %70-%80 için zorlu etkiler barındırıyor," diyerek uyardı.

Aslan dolunayı büyük değişimlere işaret ediyor

Aysun Koç, Psikoloji, Astroloji, Dolunay, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aslan dolunayı büyük değişimlere işaret ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Okan Oruc:
    camilerde vaaz verin madem bu kadar biliysunuz 7 10 Yanıtla
  • Osman Kaymak:
    fasarya boş işler 6 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    "Ah o dolunay, bizi ne hale getirecek o dolunay" demek istedim birden. 2 0 Yanıtla
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