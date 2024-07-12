Avcılar\'da çöp konteynırında bulunan bebek sağlık durumu iyi

Yaşam

AVCILAR'da çöp konteynırı yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadın, çöp konteynırının yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu. Poşeti açan kadın, yeni doğmuş bir kız bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.