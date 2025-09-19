Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

İstanbul Esenyurt'ta koşan oğluna arabanın çarpacağını fark eden baba, kendini seyir halindeki aracın önüne attı. Bağırarak oğlunun uyaran baba çarpmanın etkisiyle yere düşerken, hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşuları ile taziye ziyaretine giden bir aile, çocuklarının ezilmesini son anda müdahale etti. Annesinin elinden kurtulan 5 yaşındaki Ayaz Önal, koşarak babasına gitmek istedi. O sırada sokakta hızla ilerleyen bir aracın oğluna çarpacağını fark eden baba, hiç düşünmeden bağırarak oğluna doğru koştu. Babanın bağırmasıyla küçük Ayaz olduğu yerde kalırken, duramayan araç babaya çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Ersin Önal, kol ve kalçasından hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.,

"OĞLUMA ÇARPACAĞINI ANLADIĞIMDA..."

Yaşanan olay anlarını anlatan baba Ersin Önal, "Komşularla birlikte taziyeye gidiyorduk. O sırada oğlum Ayaz annesinin elini bırakarak bana doğru koştu. Sokakta hızla ilerleyen bir araba olduğunu gördüm. Oğluma çarpacağını anladığımda hiç tereddüt etmeden koştum. Bağırınca oğlum durdu, araç bana çarptı. Kolumda ufak çaplı bir yaralanma var. Çok şükür ki kötü bir şey olmadı" dedi.