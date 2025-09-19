Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı - Son Dakika
Yaşam

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
19.09.2025 14:01
İstanbul Esenyurt'ta 5 yaşındaki oğluna araba çarpacağını fark eden baba, kendini aracın önüne atarak çocuğunu kurtardı. Hafif yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta koşan oğluna arabanın çarpacağını fark eden baba, kendini seyir halindeki aracın önüne attı. Bağırarak oğlunun uyaran baba çarpmanın etkisiyle yere düşerken, hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşuları ile taziye ziyaretine giden bir aile, çocuklarının ezilmesini son anda müdahale etti. Annesinin elinden kurtulan 5 yaşındaki Ayaz Önal, koşarak babasına gitmek istedi. O sırada sokakta hızla ilerleyen bir aracın oğluna çarpacağını fark eden baba, hiç düşünmeden bağırarak oğluna doğru koştu. Babanın bağırmasıyla küçük Ayaz olduğu yerde kalırken, duramayan araç babaya çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Ersin Önal, kol ve kalçasından hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.,

"OĞLUMA ÇARPACAĞINI ANLADIĞIMDA..."

Yaşanan olay anlarını anlatan baba Ersin Önal, "Komşularla birlikte taziyeye gidiyorduk. O sırada oğlum Ayaz annesinin elini bırakarak bana doğru koştu. Sokakta hızla ilerleyen bir araba olduğunu gördüm. Oğluma çarpacağını anladığımda hiç tereddüt etmeden koştum. Bağırınca oğlum durdu, araç bana çarptı. Kolumda ufak çaplı bir yaralanma var. Çok şükür ki kötü bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı - Son Dakika

13:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı “vergisiz döviz düzeni“ iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergisiz döviz düzeni" iddialarını yalanladı
13:24
Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü
Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü
13:09
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
12:51
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, ’Alevi Açılımı’nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
12:41
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
12:22
DEM Parti’nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest edecek görüntü
DEM Parti'nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek görüntü
SON DAKİKA: Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı - Son Dakika
