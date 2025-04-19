Bahri Dinar'ın Adı Verilen Sokak Açıldı

EDİRNE'nin 'turizm elçisi' Bahri Dinar'ın(63) ölümünün 1'inci yıl dönümünde adının verildiği sokak törenle açıldı.

Edirne'nin tanıtımına verdiği katkıyla kentin simgesi haline gelen, Edirne Belediyesi tarafından fahri turizm elçisi beratı verilen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, geçen yıl 19 Nisan günü evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Dinar, Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anılmasının ardından belediye meclisinin aldığı kararla yaşadığı evin bulunduğu sokağa adı verildi. Bahri Dinar Sokağı'nın açılışına eşi Hediye Dinar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Akın, Dinar'ın hem Edirne hem de Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Akın, "Bu ani ölümü duyduğunuzda açıkçası hepiniz büyük bir üzüntü yaşadık. Ama inanın biz ölüm haberini aldıktan kısa bir süre sonra, Belediye Başkanı olarak Türkiye'nin birçok yerinden o kadar çok isim beni arayarak başsağlığı dileklerinde bulundular ki biz zaten Bahri ağabeyimizin şehirle ilgili yaptıkların, şehrimizin tanıtımıyla ilgili yaptıklarını biliyorduk. Ama çok kısa bir süre içerisinde bu haberin duyulması ve Türkiye'nin birçok yerinden aranmak, Bahri ağabeyin düşündüğümüzden çok daha kıymetli olduğunu, çok önemli ve kıymetli hatıraları hem şehrimiz de hem ülkemiz birçok yerinde iz bıraktığını bizlere gösterdi. Hayatta yapmak istediği tek şey vardı, iyi insan olmak. Özellikle geçirdiğimiz zorlu günlerde iyi insanlar olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, iyi insan olmak için mücadele eden isimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Kapısından kimseyi boş çevirmeyen, hayatı boyunca hiçbir zaman maddiyata değer vermeyen, sadece maneviyat için yaşayan ve çok sevdiği bu şehir için mücadele eden büyük yürekli koca insan, güzel insan, iyi insan" dedi.

Konuşmaların ardından, Bahri Dinar'ın adının sokağa verilmesini öngören meclis kararı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından, Bahri Dinar'ın eşi Hediye Dinar'a takdim edildi, sokağan açılışı gerçekleştirildi.

Haber - Kamera: Batuhan SEVER/ EDİRNE,