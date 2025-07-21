Bakan Göktaş, Raife Babaanne\'yi Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Raife Babaanne' ismiyle bilinen Elazığlı sosyal medya fenomeni Raife Erdem'i (88) evinde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, torununun çektiği videolarla sosyal medyada ünlenen Raife Erdem'in bir paylaşımına geçen günlerde yorum yaparak kendisini ilk fırsatta ziyaret edeceğini belirtmişti. Bakan Göktaş, Elazığ programında sözünü yerine getirdi ve Elazığ'ın fenomen babaannesinin Zenteriç köyündeki evine misafir oldu.

'AİLE YILI'NI EN İYİ TEMSİL EDEN AİLE SİZLERSİNİZ'

Bakan Göktaş'ı görünce sevinç yaşayan Raife Erdem, "Sen beni sevindirdin ve duamı aldın ya, artık yorulmazsın" diyerek Bakan Göktaş'a sarılıp öptü. Sohbet sırasında Raife Erdem'nin kendisi için ördüğü yeleği ve yazmayı giyen Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nı en iyi temsil eden aile sizlersiniz bence. Rabb'im, neşenizi daim etsin. Selamlarınızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim" dedi.

Bakan Göktaş, ziyarette Raife Erdem ve torunlarına çeşitli hediyeler verdi.