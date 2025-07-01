Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarına ilişkin konuştu. Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıktığını belirten Bakan Yumaklı, "Manisa, İzmir, Hatay ve Antakya'daki 6 yangın devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız" dedi.
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1.07.2025 11:58:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı - Son Dakika
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