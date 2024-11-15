Bakan Yumaklı\'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Yaşam

Ürünlerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf'la ilgili katıldığı canlı yayında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN "KÖFTECİ YUSUF" ÇIKIŞI

Ürünlerinde dana eti yerine domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, sürecin tamamlandığını söyledi.

"SÜREÇ BİZİM AÇIMIZDAN TAMAMLANMIŞTIR"

Bakan Yumaklı, "Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.