Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerinde domuz eti kullandığı raporla belirlenen Köfteci Yusuf'la ilgili konuştu. Bakan Yumaklı, "Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

15.11.2024 18:27
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Ürünlerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf'la ilgili katıldığı canlı yayında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN "KÖFTECİ YUSUF" ÇIKIŞI

Ürünlerinde dana eti yerine domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, sürecin tamamlandığını söyledi.

Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

"SÜREÇ BİZİM AÇIMIZDAN TAMAMLANMIŞTIR"

Bakan Yumaklı, "Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için 'bakanlık koruyor' denildi, süreç tamamlanınca ise 'bilerek listeye eklendi' söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı\'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Tarım ve Orman Bakanı, İbrahim Yumaklı, Köfteci Yusuf, Gastronomi, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cem Uysal:
    Bu saatten sonra size güvenmiyoruz 86 35 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Size Kimse İnanmıyor 79 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizde yedik bunu 68 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bana inandırıcı gelmedi 64 24 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    En doğru bilgi bakanlık demiş. Halkın siyasete güven endeksi son sıralarda. Onu napcaz. 58 15 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    başka markalar için süreç daha çabuk ilerlerken Köfteci Yusuf için ne için uzadı anlamak güç Mart ayında numune alıp Ekim ayında sonuç açıklamak insanların kafasında soru işareti bırakıyor 58 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    insan sağlığıyla oynayan bütün lokantalar kapatılsın 31 11 Yanıtla
  • Engin Akı:
    ONCE ITIBARSILASTIRMA SONRA KAYYUM SONRADA VARLIK FONUNA DEVIR 31 7 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Özetle adam size h araç vermedi karalama politikanız tutmadı elinizde patladı adam iyice zengin oldu. EKEPE REZİL OLDU 21 6 Yanıtla
  • Hasan Karakus:
    Süreç tamamlandı derken dumuz eti varmı yokmu bunu adam gibi bir dille söylesenize Bunun hesabını öbür dünyada hepinizden sorulur 24 1 Yanıtla
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