Bakanlıktan 81 il valiliğine genelge! Kış aylarında evsiz kimse kalmayacak

Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge dahilinde, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, Bakanlık ekipleri emniyet birimleriyle birlikte evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev başındaydı.

PANSİYON VE OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Ekipler tarafından tespit edilen kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi. Barınmaları için sıcak yuva sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikososyal destek hizmeti de sağlandı. Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda pansiyon ve otel ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

KONAKLAMA DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Bakanlığın, vatandaşların kış aylarında barınma sorunu yaşamaması için konaklama desteği sağlamaya devam edeceği öğrenildi.