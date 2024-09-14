Beden Eğitimi Dersinde Kalp Krizi: 11 Yaşındaki Mert Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Beden Eğitimi Dersinde Kalp Krizi: 11 Yaşındaki Mert Hayatını Kaybetti

Beden Eğitimi Dersinde Kalp Krizi: 11 Yaşındaki Mert Hayatını Kaybetti

Alaşehir'deki ortaokulda beden eğitimi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti.

14.09.2024 16:42
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Kaymak'ın (11) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi. Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan Kaymak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kaymak için Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, okul idareci ve öğretmenleri, okul arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede anne Ayşe ile baba Rıfat Kaymak ile kardeşlerinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kaymak'ın cenazesi, öğle vakti Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından kıldırılan namazın ardından Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Ayrıca okulda meydana gelen olay sonrası Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurum idaresi ile uzman personel tarafından Kaymak ailesinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sağlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Beden Eğitimi Dersinde Kalp Krizi: 11 Yaşındaki Mert Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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