Bedirhan Güleç Anısına Futbol Turnuvası

ADANA'nın Kozan ilçesinde Yusuf Baysal Anadolu Lisesi, bayram dönüşü ailesiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencileri Bedirhan Güleç anısına sınıflar arası futbol turnuvası düzenledi.

Ramazan Bayramı dönüşü ailesiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Bedirhan Güleç tarafından Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından futbol turnuvası düzenlendi. 16 sınıfın eleme usulüyle katıldığı turnuva, başlama vuruşuyla başladı. Okul Müdürü Hüseyin Şimşek, "Bayram dönüşü elim bir kazada ailesiyle birlikte hayatını kaybeden öğrencimiz Bedirhan Güleç adına böyle bir turnuva düzenlemek istedik. Aslında 3 Mayıs Türkçülük Günü için bir şenlik planlıyorduk. Ancak öğrencimizin kırkı henüz çıkmadığı için bu programı iptal ettik. Yerine, öğrencilerimizin sınıflardan gelen talebiyle bu anlamlı turnuvayı hayata geçirdik" dedi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),