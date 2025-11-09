Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı - Son Dakika
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

09.11.2025 11:54
İstanbul'da sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan ve kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Beykoz Paşabahçe açıklarında sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SÜRÜKLENMEMESİ İÇİN VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Paşabahçe açıklarında sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceste takıldı. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti. Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

