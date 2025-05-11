Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis\'e geliyor

Trafik kazalarının engellenmesi amacıyla hazırlanan yeni eylem planının bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenleme ile çok sayıda ihlal için ehliyet iptal cezası uygulanması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Ayrıca, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

11.05.2025 14:37
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İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planında son aşamaya gelindi.

Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.

BU EHLİYETLERİN TAMAMI İPTAL EDİLECEK

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Halihazırda kırmızı ışıkta geçenler için uygulanan 2 bin 167 liralık para cezası, yeni düzenleme ile ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün ve beşinci ihlalde 90 gün boyunca askıya alınacak. Sürücülerin aynı yıl içerisinde 6 kez veya daha fazla kırmızı ışıkta geçtiğinin tespit edilmesi halinde ise ehliyeti tamamen iptal edilecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.

ARACINDAN İNEN EHLİYETİNİ KAYBEDECEK

Öte yandan trafik cezalarındaki değişiklik ile magandaların da cezalandırılması için etkin bir mücadele yolu izlenecek. Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.

Güvenlik, trafik, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ra71mo19:
    yok artık anasının bilmem nesi 28 103 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Hadi bakalım buna itiraz edebilecek Veya alehte yorum yapacak kimse çıkacakmı ki bu mükemmel bi yasa olur 79 12 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Zenginin şoförü var 500 kere kırmızıda geçer, 500 tane şoför değişir :) olan hep fakire 49 42 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    devlete gelir olsun diye ehliyet iptalleriyle karşı karşıya kalabiliriz. arabadan ineni hapis cezası verilsin. asker uğurlama hapis cezası makas atana hapis cezası 36 7 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Hiç kusuru ...cezası olmayana 1 sene içerisinde...tatil ödülü verilsin bence..hep ceza ceza ...nereye kadar 26 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gayet guzel ama sonrasi soyle bir sey mi olur acaba.. ehliyetin iptal yeniden al.. ( yani yine vatandasa cullanma olayi ) bunlar soz konusu olunca insanin aklina hemen ee sonra neye cevirecekler geliyor cunku.. tecrube ile sabit 20 25 yildir. 13 13 Yanıtla
  • Alper Elma:
    en büyük sorunlardan biride İstanbul'da kimsenin sinyal kullanmaması ve yolun ortasında durmak beklemek birşey yaparken başka araçlara engel olup beklesin zihniyetiyle hareket etmek 13 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Nasıl ki; emniyet kemeri, emniyet şeridi, kırmızı ışık gibi ihalelerde ceza kesiliyorsa tüm motorlu taşıtların sinyal ihlali cezası olmalıdır. Ayrıca bu motosikletler araçların sağından yırtık dondan fırlar kurşun gibi geçmeleri de yasaklansın. Motosiklet diye araçların arasından, sağından, yaya geçitlerinden, kaldırmlardan geçenlerin ehliyetlerine de bir süre el koyulsun. 9 0 Yanıtla
  • samSUN1984:
    Aracı kullanan kişiyi nasıl tespit edecekler kırmızı ışık ihlalinde örnek veriyorum yakınının arabasını süren birisi kırmızı ışıkta geçti araç sahibinin ehliyetini mi iptal edecekler güzel kural ama detayları çok 3 1 Yanıtla
  • yakup7542:
    sevmese ler bari 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kımse araba kullanmasın dıyemı bunlar 0 1 Yanıtla
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