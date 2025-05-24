\'\'Cennet Adana\'dadır\'\' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programına konuk olan Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, cennetin yerinin Tevrat metinlerine göre yorumlandığında bugünkü Adana ve çevresi olabileceğini dile getirdi.

"ADEN BAHÇESİ İLE ADANA ARASINDA..."

Prof. Dr. Çoban, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tevrat'ta cennet bahçesi olarak geçen Aden bahçesi ile Adana arasında etimolojik bir benzerlik var. Bu isim benzerliği, Adana'nın bu kutsal anlatımlarla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Bahçede geçen dört ırmaktan ikisi Fırat ve Dicle, diğer ikisi ise Pişon ve Gihon. Bana göre, bu iki ırmak da Seyhan ve Ceyhan olabilir" ifadelerine yer verdi.

"KLİMA ZORUNLU OLSUN BARİ"

Çoban'ın bu yorumları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Twitter (X) ve Instagram'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar açıklamaları esprili bir dille ele alırken, kimileri ise bilimsel temele dayanmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Bir kullanıcı, "Abi bizi cehennem sıcağı diye kandırmışlar, meğer cennetteymişiz," derken, bir başkası "Cennet Adana ise klima zorunlu olsun bari" yorumuyla güldürdü.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Açıklamalar bazı izleyiciler tarafından "mistik, farklı ve eğlenceli" bulunurken, eleştirenler ise bu yaklaşımın akademik ciddiyetten uzak olduğunu savundu.