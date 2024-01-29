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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz - Son Dakika
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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi. Tugay, ''Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız.'' dedi.

29.01.2024 - 23:27,  Güncelleme: 00:04
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada, "Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında İzmir gündemiyle bir araya geldi. MYK'nın ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına karar verildi.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
Cemil Tugay

"İZMİR'İ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine aday gösterilen Tugay'dan ilk açıklama geldi. Tugay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli İzmirliler, Gözbebeğimiz İzmir'in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir'de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir'i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye!"

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
CHP\'nin İzmir adayı Cemil Tugay\'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Keske cozseydiniz birlesip. Yenimi aklina geldi haci dayi. Gunaydin Yanıtla 10 4

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SON DAKİKA: CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz - Son Dakika
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