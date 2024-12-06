Çıldır Gölü'nde Buz Tutma Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Çıldır Gölü'nde Buz Tutma Sevinci

Çıldır Gölü\'nde Buz Tutma Sevinci

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tutmaya başladı. Bölge halkı, geleneksel oyunlar ve türküler eşliğinde bu anı kutladı.

06.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutmaya başladı. Gölün üzerine çıkan bölge halkı, sazlı sözlü türküler eşliğinde geleneksel oyunlar oynadı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmaya başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buz kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı.

BÖLGE HALKININ NEŞE KAYNAĞI

Çıldır Gölü, kış aylarında üzerinin tamamen buzla kaplanmasıyla birlikte bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Üzerinde atlı kızak turları yapılan Çıldır Gölü'ne gelenler, Eskimolar gibi buz altından balık avı yapıyor, göl kenarındaki işletmelerde gölün incisi aynalı sazan balığının tadına bakıyor. Çıldır Gölü kenarında bulunan köylerde yaşayan ve gölün buz tutmasını heyecanla bekleyen bölge halkı da göl buz tutar tutmaz üzerinde sazlı sözlü türküler söyledi, halay çekerek, unutulmaya yüz tutan aşık oyununu oynadı.

Yöre aşıklarından Berkan Öztürk, "Çıldır gölünün buz tutmasını ilk biz değerlendirdik. Buz tutmasını kutlamak istedik. Çayımızı demledik, saz eşliğinde türküler söyleyip, halay çekerek buzun tadını çıkardık" diye konuştu.

Gezmek için Çıldır Gölü'ne gelen Ömer Faruk Bilir, "Arkadaşlarla buzun tadını çıkaralım dedik. Hep beraber geldik. Güzel ve keyifli bir gün oldu" dedi.

Adnan Genç ise Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde közde çay demleyerek havanın keyfini çıkardıklarını anlattı.

Göl üzerinde geleneksel aşık oyununu yaşattıklarını söyleyen Yüksel Çimen de "Aşık oyunu dedelerimizden bize kalan oyundur. Aşık dediğimiz kemikler koyunların ayaklarında olur. Aşıkları boyayarak oyun oynuyoruz. Çok güzel bir gelenek ve bu geleneği Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yaşatıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çıldır Gölü, Ardahan, Kültür, Çıldır, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çıldır Gölü'nde Buz Tutma Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Buz Tutma Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.