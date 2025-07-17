Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yavruları Çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yavruları Çıktı

Çıralı\'da İlk Deniz Kaplumbağası Yavruları Çıktı
17.07.2025 15:07
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Kemer Çıralı sahilinde 118 yuvadan ilk ikisi açıldı, 101 deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde ilk deniz kaplumbağası yavruları yuvadan çıktı. Sahildeki 118 yuvadan 2'si açılırken, çıkan toplam 101 yavru denizle buluşarak, yaşam yolculuklarına başladı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde sezonun ilk yuvaları açıldı. 2 ay önce sahile çıkan deniz kaplumbağalarının yaptığı 2 yuvadaki yumurtalardan ilk yavrular çıktı. Yavru kaplumbağalar denize ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Bu yıl 118 yuvanın bulunduğu Çıralı sahilinde ilk yuvaların açılışını, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan ve Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist takip etti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, gönüllüler ve bu doğa olayını izlemeye gelen 3 turist tarafından yuvalar açıldı. Solmaz, yuva açılışına gelen turistlere İngilizce bilgilendirme yaptı. Kooperatif görevlileri de izleyicilere Türkçe bilgi verdi. Açılan yuvalardan birinden 45, diğerinden çıkan 56 yavru, denizle buluştu.

'CARETTA CARETTALAR BÖLGEMİZİN EN ÖNEMLİ VARLIĞI'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Her yıl mayıs ayında ilk yuvamızı işaretliyorduk. Bugün de ilk yuvamızın açılışını gerçekleştirdik, temmuz ayının ortasında. Caretta carettalar bölgemizin şu anda en önemli varlığı. Nesli tükenmekte olan bir varlık ve yuvalarını açarak, yumurtalarını bırakarak bölgemize hem değer katıyor hem de bize ciddi sorumluluk yüklüyorlar; Çıralı'ya. Kum zambaklarıyla birlikte caretta carettaların, endemik türlerin bölgemizde hayatını devam ettiriyor olması bizim için bir mutluluk ve sorumluluk. Bugün de turizm için Çıralı'ya gelen misafirlerimizle birlikte kalabalık bir şekilde ilk yuvamızın açılışını gerçekleştirdik. Ciddi ilgi vardı, heyecan vericiydi ve ilk yavruları bugün denizle buluşturmuş olduk. Geçen yıl son 30 yılın yuva sayısı anlamında rekor kırmıştık. Bu yıl da 118 yuva ile ona yakın bir sayı elde ettik" dedi.

'İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Kooperatif olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden Çıralı'da deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmasını yürütmekteyiz. Bugün artık 40 ile 50 gün önce bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular denize gitmeye başladı. Bugün 2 tane kontrollü yuva açılışı yaptık. Şu ana kadar 118 yuvamız var. Bugünkü açtığımız yuvaların birinden 45, diğerinden 56 yavru kaplumbağa denize ulaşmış. Şu ana kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bize kurumların çok büyük desteği var. 25'inci yılımız bu sene. Çeyrek yüzyıl oldu kooperatif olarak Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası izleme koruma çalışmasını yürütüyoruz. Buradan tabii ki başta kaymakamlığımız olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklara, Kemer Belediyesi ile iyi bir iş birliği protokolümüz var bu nedenle Kemer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ekonomik olarak da bizi destekliyorlar. Jandarmamız gece gündüz yanımızda. Sahil Güvenliğimiz her zaman yanımızda. Tabii ki bu sadece bizimle olmaz, Çıralı'daki işletmelerimizin büyük katkısı var. Onlar da yardımcı oluyor. Hep beraber bu doğaüstü olayı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çıralı'da İlk Deniz Kaplumbağası Yavruları Çıktı - Son Dakika

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