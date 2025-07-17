Çıralı'da İlk Yavru Deniz Kaplumbağaları Denize Ulaştı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde ilk deniz kaplumbağası yavruları yuvadan çıktı. Sahildeki 118 yuvadan 2'si açılırken, çıkan toplam 101 yavru denizle buluşarak, yaşam yolculuklarına başladı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde sezonun ilk yuvaları açıldı. 2 ay önce sahile çıkan deniz kaplumbağalarının yaptığı 2 yuvadaki yumurtalardan ilk yavrular çıktı. Yavru kaplumbağalar denize ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Bu yıl 118 yuvanın bulunduğu Çıralı sahilinde ilk yuvaların açılışını Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan ve Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist takip etti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, gönüllüler ve bu doğa olayını izlemeye gelen 3 turist tarafından yuvalar açıldı. Kaymakam Solmaz yuva açılışına gelen yabancı turistlere İngilizce olarak bilgilendirme yaparken, ardından da kooperatif görevlileri Türkçe olarak izleyenlere bilgi verdi. Ardından açılan yuvalardan birinden 45, diğerinden ise 56 yavrunun çıkarak, denizle buluştuğu tespit edildi.

'CARETTA CARETTALAR BÖLGEMİZİN ŞU ANDA EN ÖNEMLİ VARLIĞI'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Her yıl mayıs ayında ilk yuvamızı işaretliyorduk, bugün ise ilk yuvamızın açılışını gerçekleştirdik, temmuz ayının ortasında. Caretta carettalar bölgemizin şu anda en önemli varlığı. Nesli tükenmekte olan bir varlık ve bölgemizde de yuvalarını açarak yumurtalarını bırakarak bölgemize hem değer katıyor hem de bize ciddi bir sorumluluk yüklüyorlar; Çıralı'ya. Kum zambaklarıyla birlikte Caretta carettaların, endemik türlerin bölgemizde hayatını devam ettiriyor olması bizim için bir mutluluk ve sorumluluk. Bugün de turizm için Çıralı'ya gelen misafirlerimizle birlikte kalabalık bir şekilde ilk yuvamızın açılışını gerçekleştirdik. Ciddi bir ilgi vardı, heyecan vericiydi ve ilk yavruları bugün denizle buluşturmuş olduk. Geçen yıl son 30 yılın yuva sayısı anlamında rekor kırmıştık. Bu yıl da 118 yuva ile ona yakın bir sayı elde ettik" dedi.

'İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Kooperatif olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden Çıralı'da deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmasını yürütmekteyiz. Bugün artık 40 ila 50 gün önce bırakılan yumurtalardan çıkan yavrular denize gitmeye başladı. Bugün 2 tane kontrollü yuva açılışı yaptık. Şu ana kadar 118 yuvamız var. Bugünkü açtığımız yuvaların birinden 45, diğerinden 56 yavru kaplumbağa denize ulaşmış. Şu ana kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bize gerçekten kurumların çok büyük desteği var. 25'inci yılımız bu sene. Çeyrek yüzyıl oldu kooperatif olarak Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası izleme koruma çalışmasını yürütüyoruz. Buradan tabii ki başta Kaymakamlığımız olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklara, Kemer Belediyesi ile iyi bir iş birliği protokolümüz var bu nedenle Kemer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ekonomik olarak da bizi destekliyorlar. Jandarmamız gece gündüz yanımızda. Sahil Güvenliğimiz her zaman yanımızda. Tabii ki bu sadece bizimle olmaz Çıralı'daki işletmelerimizin büyük katkısı var. Onlar da yardımcı oluyor. Hep beraber bu doğaüstü olayı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Haber- kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -