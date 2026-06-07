Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi

Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi
07.06.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği' Üsküdar'da 400 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR Hacı Nuri Topbaş Cami'nde 400 çocuğun katılımıyla 'Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği' düzenlendi. Şenlikte 7-14 yaş aralığında 400 çocuk doyasıya eğlendi.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Hacı Nuri Topbaş Cami'nde 'Minare Gölgesinde Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi. Yoğun eğitim öğretim döneminin ardından çocukların sosyal etkinliklerle bir araya gelmelerinin amaçlandığı şenlikte, Hacivat - Karagöz gösterileri, oyun parkurları ve şişme oyun alanları ve farklı eğlence etkinlikleri düzenlendi. 7-14 yaş aralığında 400 çocuğun katıldığı ücretsiz etkinliklerde çocuklara çeşitli ikramlar da dağıtıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN CAMİNİN MANEVİ ATMOSFERİNDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Cami imamı Bilal Aydemir, çocukların caminin manevi atmosferinde keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını belirterek, "400 güzel yavrumuza çok güzel bir şenlik hazırladık. Hacivat Karagöz'den şişme oyun alanlarına kadar çocuklarımızın caminin manevi atmosferinde güzel vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Büyüdüklerinde 'Ben bir gün camiye gitmiştim, çok mutlu olmuştum' demeleri bizim için çok kıymetli' ifadelerini kullandı. Son dönemde yaşanan bazı üzücü olayların ardından dönemi çocuklar için moral verici bir etkinlikle kapatmak istediklerini söyleyen Aydemir, camilerin çocuklarla daha da güzelleştiğini vurgulayarak, "Camilerimiz çocuklarla güzel, bugün camimiz adeta çiçek açtı" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Üsküdar, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:44
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 17:50:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.