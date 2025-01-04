Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma - Son Dakika
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Yaşam

Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

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Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın cuma vaazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik eleştirilere verdiği yanıt cami cemaatinde bulunan vatandaşlardan birinin tepkisini çekti. Hocanın sözlerine çıkışan vatandaş, ''Hocam siyaset yapma. Bize din anlat din'' dedi.

04.01.2025 12:16  Güncelleme: 12:36
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Bolu'da cuma namazı öncesi Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BOŞ BOŞ KONUŞMA DEDİM"

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli erişimine yönelik çalışmalar kapsamında bir müdürle yaşadığı diyaloğu aktararak, "Engelli erişimi yapılacak birkaç camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık, müdürlükten onlar bakıyor oluyor mu olmuyor mu diye. Arada 'hocam, Diyanet'in bu kadar parası var, bunları zamanında niye yapmıyorlar' falan filan dedi. Bir dakika dedim, ya sen ne konuşuyorsun? Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim? 'Hocam şu kadar milyar' falan. Kardeşim dedim, yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var. Boş boş konuşma dedim. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

"BİZE DİNİ ANLAT, SİYASET YAPMA"

Müftü Demirtaş'ın sözlerine camideki vatandaşlardan biri "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASETİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Müftü Demirtaş ise kendisine yöneltilen bu eleştiriye, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim" şeklinde yanıt verdi.

Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

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Son Dakika Yaşam Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • COŞKUN BARIŞ:
    camilerde yapılan siyaset mecliste yapılmıyor 50 19 Yanıtla
  • kadir kınay:
    şu ulkye ne faydaniz varsa 46 17 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bolu'da narmal, Bu tür olaylar... Adam Namaz kılmaya gelmiyorya Dinle uğraşıyorlar. Puttereslerin işi bu Heykel yapma, gb.... 30 31 Yanıtla
  • Murat Çelik :
    Siyaset yaptığınız için camiler boş,kapı kapı cemaat çağırıyorsunuz 45 15 Yanıtla
  • Ertuğrul Aşit:
    bence de siyaset yapmasın 35 10 Yanıtla
  • Orhan kaya:
    islam düşmanlarını camiye almayın sen önce git hadiseye tarkana verilen milyonları eleştir cahil 12 24 Yanıtla
  • Abdullah Karadağ:
    doğruları söyleyeni ısırıyorlar... 25 10 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    doğru demiş adam 19 6 Yanıtla
  • sezai duran:
    Adam siyaset yapmamış ki sadece iktidara bize biraz daha para verin yetmiyor diye mesaj yollamış Bir partiyi övdüğünü duymadım 9 8 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    müftü istifa et Allahı Kandıranlar Partisinde siyaset yap 9 7 Yanıtla
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