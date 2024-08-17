Datça'da Ayakkabıcılık Mesleği Devam Ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Datça'da Ayakkabıcılık Mesleği Devam Ediyor

Datça\'da Ayakkabıcılık Mesleği Devam Ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Türk kardeşler, babalarının yanında el yapımı ayakkabı imalatı ile başladıkları mesleği, sandalet yaparak devam ettiriyor. Aile, aynı zamanda el yapımı çanta imalatı da yapmaktadır.

17.08.2024 11:13
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Mehmet (78) ve Tufan Türk (76) kardeşler, babalarının yanında el yapımı ayakkabı imalatı ile başladıkları mesleği, sandalet yaparak devam ettiriyor.

Datça'da a dönem köy olan Mesudiye'de kahvehane işleten Adem Türk,1964 yılında ilçe merkezine yerleşti. El yapımı ayakkabı dükkanı açan Türk, sipariş üzerine özel ayakkabı imalatına başladı. 'Paşa Dede' olarak tanınan Adem Türk'ün köyde yaşayan çocukları Mehmet ve Tufan Türk de bir yıl sonra babalarıyla çalışmaya karar verip, ilçe merkezine taşındı. Ayakkabıcılık yapmaya devam eden Türk ailesi, 1980'li yıllara doğru özel imalat ayakkabıya talebin azalması ve Datça'da turizmin başlamasıyla sandalet üretimine geçti. Adem Türk 2008 yılında hayatını kaybederken, Türk kardeşler ise iki ayrı iş yerinde baba mesleğini sürdürmeye devam etti. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Tufan Türk, "Bu işi yaptığım için çok mutluyum. İmal ettiğimiz sandaletleri 10 ila 20 sene arasında giyen oluyor. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

2 kardeş ayakkabıcılık mesleğini sürdürürken, Mehmet Türk'ün oğlu Tolga Türk (48) de emekli olduktan sonra babasına ait dükkanda çalışmaya başladı. Aile, Tolga Türk'ün de aralarına katılmasıyla el yapımı çanta imalatı da yapmaya başladı. Tolga Türk, emekli olduktan sonra baba ve amcasının yaptığı işe çanta imalatı yaparak destek olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Datça'da Ayakkabıcılık Mesleği Devam Ediyor - Son Dakika

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