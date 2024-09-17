Dik Arazide Katlı Mandıra İnovasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Dik Arazide Katlı Mandıra İnovasyonu

Dik Arazide Katlı Mandıra İnovasyonu

Trabzon'da bir besici, engebeli araziye 4 katlı bina yaparak hayvancılıkta çözüm geliştirdi.

17.09.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde besicilikle uğraşan Gökhan Karadeniz, bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle uygun arazi bulamayınca hayvanları için 4 katlı bina yaptırdı. Binanın 3 katını hayvanları ve yemleri için ayırıp, 1 katını da kendisine ev olarak dizayn eden Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk" dedi. İlçeye bağlı Simlice Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz, büyükbaşlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, bölgenin dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle uygun arazi bulamadı. Karadeniz, büyükbaşları için yamaç arazisine 4 katlı bina yaptırdı. Karadeniz, binanın 3 katını hayvanları ve yemlerine ayırırken, 1 katını da kendisine ev olarak tasarladı.

'ZORLU COĞRAFYADA BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK'

Apartman görünümlü mandırasında hayvanlarıyla yakından ilgilenen Gökhan Karadeniz, Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız bulunuyor. Üçüncü katımız ise ot, saman yem bölümümüzdür. Dördüncü katı ise ev olarak yaptık. Fakat faaliyete tam geçmedi. Bölgenin arazi şartları çok zor olduğu için yalnızca böyle bir bina yapılabiliyordu. Arazi dardı, iki tarafı yoldu ve küçüktü. Büyük, geniş, yani boylamasına inşa yapamıyorduk. Biz de bu işte kararlı olduğumuz için aklımıza bu fikir geldi ve yaptık. Güzel de oldu. İşin doğrusu araziden dolayı böyle bir girişimde bulunduk" diye konuştu.

'BU İŞİ YAPACAKLAR ÇOK KARARLI OLMALI'

Karadeniz Bölgesi'ndeki arazi koşulları nedeniyle hayvancılık yapmanın zor olduğunu ve bu işi yapacakların kararlı olması gerektiğini belirten Gökhan Karadeniz, binanın inşasına ilk başladıkları zaman çevreden eleştiri aldıklarını söyledi. Karadeniz, Biz ilk başta burayı yapmaya başladığımızda ne yapıyorsunuz sorusu çok soruldu. Kocaman bir temel var orada. 'Okul mu, kamu binası mı, düğün salonu mu yapıyorsun' gibisinden sorular aldık. Biz sadece biraz daha işimizi geliştirelim istedik. Ancak araziye takıldık, araziye de böyle bir çözüm bulduk. Tabii daha geniş, daha düzgün bir alanlarımız olabilse daha güzel işler de yapabileceğimize inanıyoruz ifadelerini kullandı.

'KATLI MANDIRALAR KARADENİZ'İN GELECEĞİNİ KURTARABİLİR'

Katlı mandıraların Karadeniz'in geleceğini kurtarabileceğini söyleyen Gökhan Karadeniz, "Aynı sistemi herkes yapabilir. Mesela o konuda yardımcı da olabilirim. Katlı mandıralar Karadeniz'in geleceğini kurtarabilir. Çünkü arazi sıkıntıları olduğu için yani küçük yerleri de değerlendirebiliriz. Tabii ki burada devletimizin de bize desteğini esirgemezse yani bölgesel projelerde bize destek verirse daha güzel sonuçlar elde edeceğimize de inanıyoruz" dedi.

HABER-KAMERA Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ TRABZON,

Kaynak: DHA

Gökhan Karadeniz, Yerel Haberler, Şalpazarı, Karadeniz, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dik Arazide Katlı Mandıra İnovasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dik Arazide Katlı Mandıra İnovasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement