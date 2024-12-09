Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler - Son Dakika
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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi\'yi bana çok gördüler

'Kamuda Tasarruf Tedbirleri' kapsamında geri gönderdiği Audi marka makam aracı hakkında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Ben rektörken sekiz sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' dedi.

09.12.2024 14:54
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Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti.

"BİR AUDI'Yİ ÇOK GÖRDÜLER"

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Erbaş, konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erbaş, yaptığı açıklamada "1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

DİYANET'İN BÜTÇESİ

Diyanet'in bütçesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Erbaş, "Diyanet'in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1'in altındadır" dedi. "Nedir tam oran?" sorusunun yöneltildiği Erbaş, "2024'te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak. Bizim bütçemizin yüzde 95'i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ali Erbaş, Güncel, Yaşam, Audi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (84)

  • Emrah Hanlioglu:
    Valla evet cok gorduk kusurumuza bakma dayi 471 37 Yanıtla
  • Emin Erol:
    5 maaş alırken iyi sizde emekliye zammı çok gördünüz öbür dünyada da audi ye binersin 408 27 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Doymadın sende mubarek 362 22 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    açlıktan karnına taş bağlayan peygamberin ümmetinin düştüğü hale bak 354 21 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Hade hadeeeeee 278 32 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Tamamda ne işe yarar bu diyanet oraya akıtılan harcanan para haramdır net 263 41 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    örnek ol binme hoca 288 13 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Sizin devletin kasasından bir kuruş bile harcama hakkınız yok. Beytulmalla keyif yapamazsınız bey efendi. 241 20 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Yok canım öyle deme sana Audi tâbi az sen ferariye bin ama havada uçuşlu bin bazen git menzile yandaşlarıni ziyaret et senin araban onların arabasının yanında hiç 196 15 Yanıtla
  • Murat Derin:
    Allahım konuyu sen biliyorsun, Amin. 182 9 Yanıtla
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