Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi\'yi bana çok gördüler

Yaşam

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti.

"BİR AUDI'Yİ ÇOK GÖRDÜLER"

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Erbaş, konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erbaş, yaptığı açıklamada "1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" dedi.

DİYANET'İN BÜTÇESİ

Diyanet'in bütçesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Erbaş, "Diyanet'in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1'in altındadır" dedi. "Nedir tam oran?" sorusunun yöneltildiği Erbaş, "2024'te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak. Bizim bütçemizin yüzde 95'i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.