Diyarbakır'da Yeni Çekirge Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır'da Yeni Çekirge Türü Keşfedildi

01.06.2025 12:16
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Dicle ilçesinde bulunan çekirge türü, 'Troglophilus diclensis' olarak tanımlandı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde bir doğasever tarafından bulunan çekirgenin olduğu mağarada yapılan incelemede türün kayıtlarda olmadığı tespit edildi. Almanya'da bilimsel bir dergide de yayınlanan türe 'Troglophilus diclensis' ismi verildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. İlginç bir tür oldu" dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile bir doğasever tarafından Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı. Yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi. Yapılan incelemede, bulunan çekirge türünün daha önce kayıtlarda olmadığı belirlendi. Almanya'da bilimsel bir dergide de yayınlanan yeni türe, 'Troglophilus diclensis' ismi verildi.

TÜRKİYE'DE BULUNAN 17'NCİ MAĞARA ÇEKİRGESİ

Prof. Dr. Ali Satar, bulunan çekirgenin Türkiye'deki 17'nci mağara çekirgesi olduğunu belirterek, "Bu görüntüde gördüğünüz çekirge 'kambur çekirge' diye geçiyor ve çok nemli yerlerde yaşıyor. Bir doğasever tarafından bana bunların görüntüleri atıldı. Tabii bizim bir ilçemizden atıldığı için ilgimi çekti. Bu grupta çalışan arkadaşlarımız var, onlara da haber verdik. Onlarla beraber bu alana birkaç kere gittik ve bu çekirgeyi gördük. Aldık, inceledik ve yeni bir tür olduğunu görmüş olduk. Buna, 'Troglophilus diclensis' adını verdik. Bu, Dicle anlamına geliyor. Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Bu yeni türümüz Almanya'da bir dergide yayınlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. Çünkü burası çok sıcak. İlginç bir tür oldu. Ülkemizde 17 tane mağara çekirgesi türü var. Fakat Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hiç geçmemişti böyle bir çekirge türü. O da bize nasip oldu. Yeni bir tür. Normalde bunlar nemli yerlerde yaşıyorlar, mağara ağızlarında, mağara içlerinde yaşıyorlar. Çünkü dışarıdaki sıcaklık, mesela bizim gittiğimizde en az 40 dereceydi. Mağara içine girdiğinizde bu 20 dereceye iniyor. Nemli bir ortam. Bunların üremesi için mükemmel bir ortam. Dolayısıyla bu dışarıda yaşayamaz. Onun için ilk gördüğümüzde ilgimizi çekmişti. Çünkü böyle bir çekirgeyi, yani mağara çekirgelerini gördüğünüz zaman bunun yeni bir tür olabileceği aklınıza gelmeli" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA – Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Yeni Çekirge Türü Keşfedildi - Son Dakika

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