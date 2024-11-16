Dolunay'ın Etkileri: Suikast Riski ve Kalp Krizi Tehlikesi - Son Dakika
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Yaşam

Dolunay'ın Etkileri: Suikast Riski ve Kalp Krizi Tehlikesi

Yaklaşan dolunayın güçlü etkileri hakkında konuşan astrolog, suikast riskini artıran bir yıldızın varlığından ve ABD Başkanı Trump'ın kalp krizi geçirme riskinden bahsetti. Dolunayın genel olarak enerjilerin gergin olduğu bir dönem olduğunu belirten astrolog, bu dolunayın beklenmedik olaylara neden olabileceğini ifade etti. En çok etkilenecek burçların Boğa, Akrep, Aslan ve Kova olduğunu belirtirken, Oğlak ve Başak burçlarının bu dönemden daha şanslı etki alacağını söyledi.

16.11.2024 17:17
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Astrolog Aysun Koç 16 Kasım'da Boğa burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay ile ilgili Haberler.com stüdyosunda bilgiler verdi.

"TRUMP'A YENİDEN SUİKAST DÜZENLENEBİLİR"

Dolunay'ın olası etkileri ile ilgili bilgiler veren Astrolog Aysun Koç, "Dolunay süper dolunay etkisinde güçlü bir dolunay. Dolunay'da suikast riskini artıran bir yıldız var. Suikast ve cinayet riski yüksek. Trump'ın haritasında tekrardan bir suikast düzenlenme riski var. 16-17-18 Kasım riskli günler. Trump'ın kalp krizi geçirme riski mevcut." dedi.

"DOLUNAY'DA OĞLAK VE BAŞAK BURÇLARI ŞANSLI OLACAK"

Dolunay'dan en çok etkilenen burçları anlatan Koç, "Dolunaylar zaten genel olarak enerjilerin gergin olduğu etkilerdedir. Uranüsyen dolunay olunca hiç beklenmeyeni beklememiz gereken, hiç olmadık işlerin bir anda olabileceği yüzde 80'i için zorlayıcı etki barındıran bir Dolunay enerjisi var. Yüzde 20-25'likbir kesim içinde çok ani pozitif şeylerde gelecektir. Dolunaydan en çok etki alacak burçlar Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının son 10 gününde doğanlar olacak. Dolunay'dan daha şanslı etki alacak burçlar ise Oğlaklar ve Başaklar diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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