Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Çorum'da bir düğün öncesi yaşanan anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Gelinin baba evinden çıkacağı esnada söz alan kardeşi, damada yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kayınço, "Ben enişte beyi çok severim, onun için dünyayı yakarım. Ama ablam için de enişteyi yakarım" sözleriyle hem evdekileri hem de görüntüyü izleyenleri şaşırttı.
Kısa sürede en çok izlenenler listesine giren video, binlerce yorum aldı. Kullanıcılar arasında görüşler ikiye ayrılırken, bazı yorumlarda şu ifadeler yer aldı:
