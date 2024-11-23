Düğüne gittiği \'\'uygunsuz kıyafet\'\' sosyal medyayı ikiye böldü

Yaşam

Düğün konuğunun transparan kıyafeti, "düğünde ne giyilmeli?" konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İç mimar olduğu öğrenilen Jade Yarbrough, arkadaşlarının düğününde sosyal medya kullanıcılarına göre kıyafet seçimiyle görgü kurallarını adeta yıktı geçti.

Yarbrough mavi külot ve büstiyer takımından oluşan şeffaf mavi bir kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki kadın düğün kombinini sivri uçlu siyah topuklu ayakkabılar ve mini bir çantayla tamamladı. Ancak onun bu seçimi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle mükemmel" yorumunu eklerken, bir başka kullanıcı ise, "Bu elbise harika" yorumunda bulundu. Elbiseye "Bu kadar da olmaz" yorumları da yapıldı.