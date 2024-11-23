Düğüne gittiği ''uygunsuz kıyafet'' sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Düğüne gittiği ''uygunsuz kıyafet'' sosyal medyayı ikiye böldü

Düğüne gittiği \'\'uygunsuz kıyafet\'\' sosyal medyayı ikiye böldü

İç mimar olduğu öğrenilen Jade Yarbrough isimli kadın, arkadaşlarının düğünü için bin dolar (yaklaşık 34 bin TL) değerinde tasarım bir kıyafet tercih etti. Ancak Yarbrough'un kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, kıyafetin düğün için uygun olmadığı yorumları yapıldı.

23.11.2024 10:20
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Düğün konuğunun transparan kıyafeti, "düğünde ne giyilmeli?" konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İç mimar olduğu öğrenilen Jade Yarbrough, arkadaşlarının düğününde sosyal medya kullanıcılarına göre kıyafet seçimiyle görgü kurallarını adeta yıktı geçti.

Yarbrough mavi külot ve büstiyer takımından oluşan şeffaf mavi bir kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki kadın düğün kombinini sivri uçlu siyah topuklu ayakkabılar ve mini bir çantayla tamamladı. Ancak onun bu seçimi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle mükemmel" yorumunu eklerken, bir başka kullanıcı ise, "Bu elbise harika" yorumunda bulundu. Elbiseye "Bu kadar da olmaz" yorumları da yapıldı.

Düğüne gittiği 'uygunsuz kıyafet' sosyal medyayı ikiye böldü

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Son Dakika Yaşam Düğüne gittiği ''uygunsuz kıyafet'' sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökhan DEDEOGLU:
    Habercilik budur 26 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Ne anlatıyonuz la siz 18 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    habercilik nobeline aday haber tsk ederim 9 2 Yanıtla
  • Ümit Doğan:
    Sokaktaki tülcü de yapardı bunu 4.000? ya 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    mükemmel 7 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    aylar dir bu kıyafeti bekliyordum seneye de donla çok güzel olur o daha ucuz sonraki sene donsuz harika buluş eyvah otobüsü kaçırdım senin elbisene de donuna da 6 1 Yanıtla
  • Adem Altindag:
    Ucuz almış baya 3 1 Yanıtla
  • Yasin istek:
    iç mimar olduğu belli. 2 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    siz bir haber sitesi değil magazin haberleri sitesi olduğunuzu belgelemiş oluyorsunuz. Anlaşılan zengin biri olsa gerek hatırı sayılır bir şeyler vermiş olmalı ki piyasa reklamı yapmışsınız. yarın ki haberi de kesin baldır bacaklar ortada yeni bir haber olacaktır. bacak ve popo görüntülerine yorum yapılacaktır. Aynen seyyal Taner'in kırk yıl önceki Naciye şarkısının yolundan gidiyorsunuz devam edin. 1 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Sondakika haber ???????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Düğüne gittiği ''uygunsuz kıyafet'' sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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