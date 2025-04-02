Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

ESPRESSOLAB'İ BOYKOT EDENLER İÇİN TEPKİ ÇEKEN İFADE

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Trevor Noah'ın yanı sıra İngiliz rock grubu Muse'un İstanbul konserini de organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, EspressoLab'i boykot edenlere 'vatan haini' demesi ise ortalığı karıştırdı.

Abdülkadir Özkan

"BOYKOT" ÇAĞRILARININ ARDINDAN ORGANİZASYON FİRMASI GERİ ADIM ATTI

Özkan'ın çıkışının ardından üzerine DBL Entertainment için de "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisi sonrasında firma sahibi Özkan geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm projelerden çekildiklerini belirtti.

MUSE GRUBU İSTANBUL KONSERİNİ 2026'YA ERTELEDİ

Son olarak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Muse grubu, 11 Haziran'da Yenikkapı'da yapılması planlanan İstanbul konserini 2026 yılına erteleme kararı aldı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kararın gelen 'boykot' çağrıları üzerine alındığı vurgulandı.

"DBL ENTERTAİNMENT'IN DAHİL OLMAYACAĞINDAN EMİN OLABİLİRİZ"

Gruptan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere."