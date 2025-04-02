İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.
Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Trevor Noah'ın yanı sıra İngiliz rock grubu Muse'un İstanbul konserini de organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, EspressoLab'i boykot edenlere 'vatan haini' demesi ise ortalığı karıştırdı.
Özkan'ın çıkışının ardından üzerine DBL Entertainment için de "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisi sonrasında firma sahibi Özkan geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm projelerden çekildiklerini belirtti.
Son olarak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Muse grubu, 11 Haziran'da Yenikkapı'da yapılması planlanan İstanbul konserini 2026 yılına erteleme kararı aldı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kararın gelen 'boykot' çağrıları üzerine alındığı vurgulandı.
Gruptan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere."
Son Dakika › Yaşam › Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi - Son Dakika
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