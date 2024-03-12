İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Mart'ta açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları, ziyaretçi kabul etmiyor.Ziyaretçinin kabul edilmemesi, projenin hazır olmadan açılışının yapıldığı düşüncesini güçlendirdi.
İstanbul Beykoz Çubuklu Sahili'nde yıllardır terk edilmiş halde bulunan petrol tankları, İBB tarafından planlanan projede kütüphane, park ve yaşam alanlarına dönüştürülecekti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan alana, açılıştan sonra ziyaretçi kabul edilmedi.
Ziyaretçilerin kabul edilmediği olay, bir video ile gündeme geldi. Silolara girmek isteyen bir grup insan, kapıdaki görevliden beklenmeyen bir cevap aldı. Siloları görmeye giden vatandaşlara kapıdaki görevli, "Şu anda burada hiçbir şey yok, öyle bir açılış yaptılar" dedi. Açılış sırasında büyük coşkuyla belirtilen kütüphane, park ve yaşam alanlarının siloların içinde olup olmadığı belirsizdi.
Gündeme gelen videoda bir vatandaş bu duruma tepki gösterdi, "Öyle şey olur mu ya açılmış gibi gösterdiler" dedi. Başka bir vatandaşsa kapıdaki görevliye, "Dün burada gezenler yalan dolan mı" diye sordu, bunun üzerine görevli "ya öyle bir açılış yaptılar" dedi.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, Açılışından Sonra Ziyaretçi Kabul Etmiyor - Son Dakika
Körfez Belediyesi tarafından olası afet durumlarına destek olmak amacıyla kurulan arama kurtarma ekipleri AFAD ve temel ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak tatbikatlara başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yönelmesi sonucunda oluşan çamur yağmuru İstanbul'da etkisini gösterdi. Birçok ilçede etkili olan çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Evden çıkan vatandaşlar, çamur yağmurunun zararlı olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
Erciş Kaymakamlığı ve Kızılay Erciş Şubesi tarafından kurulan iftar çadırında, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve diğer yetkililer vatandaşlarla bir araya geldi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. Balıkçılar, ağlarını toplamak için geri döndüklerinde balık yerine kilolarca denizanasıyla karşılaştılar.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezi, Ramazan ayının gelmesiyle renkli görüntülere sahne oldu. İlçede Ramazan ayının ilk günlerinde market, fırın ve kasaplarda alışveriş telaşı başlarken caddelerde ise insan yoğunluğu dikkat çekti. Çiğ köfte ve pide satışlarında yoğun talep görülüyor.
Afyonkarahisar'da jandarma trafik timleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde sorgulama yapmak isteyen kadın jandarma astsubay karşısında kadın otobüs kaptanını görünce ilginç anlar yaşandı. Otobüs kaptanının evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmazken, astsubay yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Otobüs kontrollerin ardından yoluna devam etti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen bir TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak bir vatandaşın ateş yakması gösterildi. Yangına orman ekipleri, Kemer Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, kullanılmayan bir okula sıçradı. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının soba kovasından çıktığı belirlendi. Mahalle sakinleri yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmek için böyle etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, akşam saatlerinde bitkin halde evine dönmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda evine dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ukraynalı Alona Andriichenko, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye'ye gelerek Amasyalı Resul Berkhan Nalcı ile evlendi. Nikahları Amasya'da kıyıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?