Elif Huriye: Dans Hayalim Var - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Elif Huriye: Dans Hayalim Var

Spina bifida hastası Elif Huriye, lisanslı dansçı olmayı ve Almanya'da yarışmalara katılmayı hedefliyor.

16.05.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de yaşayan doğuştan ayrık omurga (Spina Bifida) hastası olan ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Huriye Söylemez (10), 13 yaşında lisanslı dansçı olmayı ve yarışmalara katılmayı hedeflediğini belirtip, "Dansı Türkiye'ye yaymak ve Almanya'da yarışmalarda birincilik kupası almak istiyorum" dedi. Söylemez, çalışmalarını sürdürdüğü kulüpte ise en büyük desteği öğretmenlerinin yanı sıra kendisi gibi spina bifida hastası Mehmet Sinan Tiryaki'den (38) aldığını belirtti.

İzmir'de doğuştan ayrık omurga hastası olan ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Huriye Söylemez, 8 yaşında fizik tedavi gördüğü sırada Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü ile tanıştı. Kısa bir süre sonra geçirdiği omurilik ameliyatı nedeniyle ara verdiği dans eğitimine, babasının sürpriziyle yeniden başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır dans eğitimine devam eden Söylemez, 13 yaşına gelerek lisanslı dansçı olmayı ve yarışmalara katılmayı hedefliyor. Söylemez, en son İzmir'de yapılan 2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'na konuk dansçı olarak katılarak ilk madalyasını aldı. Dansa ilk başladığında çok çekingen olduğunu belirten Söylemez, "Çekinsem dahi çok hevesliydim. Dansa ara vermek zorunda kaldıktan sonra babam bana sürpriz yaptı ve yeniden dansa yazdırdı. Dansı çok sevdim ve devam etmeye karar verdim. Bir hareketi yapamadığımda, birçok kez tekrar denedim, pes etmedim. Sonunda başardım. Ama yarışmalara girebilmek için 13 yaşında olmam gerekiyor. Yaşımı doldurana kadar sıkı bir şekilde hazırlanacağım. Zor olsa da çalışarak yapacağımı biliyorum. Gösterilerde alkış aldığımda çok mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Bu çok güzel. Öğretmenlerimin yanı sıra en büyük desteği dans kulübündeki ağabeyim Mehmet Sinan Tiryaki'den alıyorum" ifadelerini kullandı.

'ALKIŞLARI DUYDUĞUMDA BEN BİLE ÇOK HEYECANLANIYORUM'

Kızının çok çalışkan ve azimli olduğunu dile getiren Elif Huriye Söylemez'in annesi Canan Söylemez (40), "Hiçbir zaman hastalığıyla ilgili şikayet etmedik. Dansa ilk başladığında çekingendi ancak zamanla ilerledi. Şimdi geldiği noktada okullarda dans gösterilerine katılıyor ve büyük bir azimle çalışıyor. Eve geldiğinde de tüm boş zamanlarında dans figürleri çalışıyor. Onu izlerken ve alkışları duyduğumda ben bile çok heyecanlanıyorum. Daha da başarılı olmasını umuyorum. Karşıyaka Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü'nde Kulüp Başkanı Erdal Denizaslanı ve ekip arkadaşları ile çalışmaya devam ediyor" dedi.

'DANSA VE KOŞUYA BAŞLADIĞIMDAN BERİ KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde olan ve çok sayıda başarıya imza atan, doğuştan spina bifida hastası Mehmet Sinan Tiryaki ise Kayseri'den 20 yaşında İzmir'e geldiğini, İzmir'de ilk zamanlar evden tek başına çıkamadığını, toplu taşıma kullanamadığını söyledi. Kardeşinin yönlendirmesiyle spora ve dansa yönelen Tiryaki, 2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda tek erkekler klas 1 yetişkinlerde üçüncü oldu. Tiryaki, tekerlekli sandalye ile katıldığı maraton ve yarı maratonlarda da madalyalar kazandı. Halen hem yarışmalara hazırlanan hem de Söylemez'e destek olan Tiryaki, "Önce basketbola başladım. Lisans çıkarmak için doktora gittim ama belimde platin olduğu için oynayamayacağımı söylediler. Ben de dansa yöneldim ve aynı zamanda İyilik Peşinde Koş Platformu ile tekerlekli sandalye yürüyüşlerine ve koşularına katılmaya başladım. İlk zamanlar tek başıma sokağa çıkamıyor, toplu taşıma kullanamıyordum. Koşu takımı üyeleri evime gelip beni alıyordu. Bu durum beni çok motive etti, yalnız olmadığımı hissettirdi. Artık dans ve koşu sayesinde özgüven kazandım. Metroya binip tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Dansa ve koşuya başladığımdan beri kendimi özgür hissediyorum. Kendi başıma bir şeyler başarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

'ALT YAPILARINI OLUŞTURDUKTAN SONRA ONLARI KİMSE TUTAMAZ'

Türkiye Dans Federasyonu Teknik Kurul Üyesi, Bedensel Engelli ve Tekerlekli Sandalye ile Dans Eğitmeni Yeşim Şahiner Yiğit de "Karşıyaka Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü'nün lisanslı oyuncularının yanı sıra en küçükleri olan ve 13 yaşına girmeyi bekleyen Elif var. Elif de Türkiye ve dünya şampiyonlarına katılmak için şimdiden çalışmalarına başladı. Alt yapısını oluşturduktan sonra onları kimse tutamaz. Elif, 2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda konuk dansçı olarak dans etti ve kırılma noktası oldu. Burada amaç engelli bireylere dansın bir basamak olması. Amacımız daha fazla sayıda tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden bireylerle ulaşabilmek ve onların hayatına dokunabilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Engelliler, Almanya, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elif Huriye: Dans Hayalim Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: Elif Huriye: Dans Hayalim Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.