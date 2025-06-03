Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışı için 7 hisse kurban bağışında bulundu. Kızılay'ın belirlediği yurt dışı hisse fiyatına göre yapılan bağışın toplam tutarı 36 bin 750 TL olarak açıklandı.

EŞİNİ GERİDE BIRAKTI

Emine Erdoğan yaptığı bu bağışla eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptığı 27 bin TL'lik bağışı geride bıraktı. Böylece Erdoğan çiftinin toplam kurban bağışı 63 bin 750 TL'ye ulaşmış oldu.

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Erdoğan çifti, yaptıkları bağışlarla bayramın sadece bir tatil değil, paylaşmanın, şefkatin ve insanlık değerlerinin pekiştiği bir zaman dilimi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban bağışları, maddi değerinin ötesinde; birlik, beraberlik ve vicdani sorumluluğun sembolü olarak öne çıkıyor.

İşte Kızılay'ın yaptığı paylaşım;