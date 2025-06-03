Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti - Son Dakika
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Yaşam

Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı geçti
03.06.2025 12:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde bağışlarıyla dayanışma örneği sergiledi. Emine Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışı için 7 hisse kurban bağışı yaptı (36.750 TL), Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye Diyanet Vakfı'na 27 bin TL bağışta bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışı için 7 hisse kurban bağışında bulundu. Kızılay'ın belirlediği yurt dışı hisse fiyatına göre yapılan bağışın toplam tutarı 36 bin 750 TL olarak açıklandı.

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

EŞİNİ GERİDE BIRAKTI

Emine Erdoğan yaptığı bu bağışla eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptığı 27 bin TL'lik bağışı geride bıraktı. Böylece Erdoğan çiftinin toplam kurban bağışı 63 bin 750 TL'ye ulaşmış oldu.

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Erdoğan çifti, yaptıkları bağışlarla bayramın sadece bir tatil değil, paylaşmanın, şefkatin ve insanlık değerlerinin pekiştiği bir zaman dilimi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban bağışları, maddi değerinin ötesinde; birlik, beraberlik ve vicdani sorumluluğun sembolü olarak öne çıkıyor.

İşte Kızılay'ın yaptığı paylaşım;

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

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Son Dakika Yaşam Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Bulent Cebeci:
    Kimin parasını kime vermiş ? 411 38 Yanıtla
    aragorn:
    ANNENDEN ALIP DAĞITMIŞ 0 2
    Bayram Izgoren:
    kendi maasindan bagis yapiyor 0 2
    null:
    Ağzı olan konuşuyor... 0 2
    Şevki Sünger:
    lafı ağzımdan aldın 0 0
  • Murat ÇAMUR:
    SANKİ BABASININ PARASINDAN VERİYOR MİLLETİN PARASI İLE HANIM AĞALIK YAPMIŞ. 313 24 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    millet gecim sikintisi yasiyor maasa zam herseye zam geliyor ardindan sosyal sorumlukluk alacak maddi durumu yok co yazik oldu bu halka 271 15 Yanıtla
    aragorn:
    ANNEDEN ALIP VERMİŞ 0 2
  • Ariza Makakula:
    biz de tavuk kesicez kurbanda 209 20 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Emicenun çakmağı , Emicenun sigarası, Ne olacak cebindenmi veriyor… 200 18 Yanıtla
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