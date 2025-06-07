Eminönü\'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ali AKSOYER/ Kurban Bayramı'nı 2'nci gününde sıcak havayı da fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti. Kimi sevdikleriyle sahillerde gezerken kimi de vapurla boğaz turu yaptı. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler bayramın 2'nci gününde İstanbul'un turistik noktalarından biri olan Eminönü'ne akın etti. Güneşli havayı da fırsat bilerek Eminönü'ne gelenlerin bazıları alışveriş yaptı bazıları ise boğaz turu yapmayı tercih etti. Yoğunluk havadan da görüntülendi.