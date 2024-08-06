Engelli bir kişi Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Engelli bir kişi Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı

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Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren engelli bir kişi, yüzme antrenörü ve psikolog tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

06.08.2024 12:22
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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da, Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren A.A., engelli yaşam merkezinde çalışan yüzme antrenörü ve psikolog tarafından son anda kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'ne engelli çocuklarını getiren aileler, bir kişinin suda çırpındığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Engelli çocuklarla çalışan yüzme antrenörü Özgür Çimen ve o anda seansta olan Psikolog Hacı Tekin, sesleri duyarak yardıma koştu. Yüzme antrenörü Özgür Çimen göle atlayarak suda çırpınan A.A.'yı kıyıya getirirken, psikolog Tekin ise, bir hortumla denizde boğulma tehlikesi geçiren A.A.'nın gölden çıkarılmasına yardımcı oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri A.A. 'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren A.A. ilk müdahale sonrası, itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde sedyeye konuldu. Merdiven yardımıyla ambulansın bulunduğu yola çıkarılan A.A. Bakırköy'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"SON ANDA KURTARDIK"

Psikolog Hacı Tekin ise, "Ben seanstaydım danışanımın babası dışarıda beklerken, birden 'Çocuk boğuluyor' diye sesler geldi. Ben de gölü gören bir odada seans yapıyordum. Ben balkonun kapısını açtım orada spor hocamız vardı, engelli yaşam merkezinde engelli vatandaşlarımıza spor yaptıran. O göle doğru bir hortumla koştum ben de 4-5 metrelik tepeden göle doğru atladım. Çocuk suya dalıp çıkıyordu. Öğretmen arkadaş önden atladı. Ben de çevreyi suladığımız bir hortumu uzattım. Denizdeki boğulma tehlikesi geçiren arkadaş bizim arkadaşı da kendisiyle dibe çekmeye başladı. Benim uzattığım hortum sayesinde her ikisini de kıyıya çekebildik ve çocuğun son anda hayatını kurtardık. Ufak tefek yaralandık ama sağlık olsun, bir canı kurtarmış olduk" şeklinde konuştu.

Boğulma tehlikesi geçiren A.A.'yı kıyıya getirmeyi başaran yüzme antrenörü Özgür Çimen, "Görev yerime geldiğimde 'Çocuk boğuluyor' diye bir ses duydum. Göle geldiğimde genç bir arkadaşın boğulduğunu gördüm. Psikoloğumuz Hacı Bey ile beraber müdahale ederek çocuğu sudan çıkardık "dedi.

Engelli bir kişi Küçükçekmece Gölü\'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Engelli bir kişi Küçükçekmece Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı - Son Dakika

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