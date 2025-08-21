Engelli Bireyler İlk Kez Denizde

BOLU'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine götürülen 60 engelli birey ile refakatçileri denize girerek eğlendi.

Bolu'da yaşayan bedensel engelli Huriye Çelik (76), arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatı boyunca hiç deniz görmediğini ve ölmeden önce denize gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Çelik'in talebi, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne iletildi. Müdürlük, engelli bireyler ve refakatçileri için etkinlik düzenleyerek, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gezi organize etti. 6 derneğe üye 60 engelli birey ile toplam 150 kişi, Ereğli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde ağırlandı.

Engelli bireyler ve yakınları, ilk kez denizle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı'nda denize giren konuklar keyifli anlar yaşadı. Belediye personeli ve görevliler, engelli bireylere yardımcı oldu.

Huriye Çelik de Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selçuk Türk ve ekip arkadaşlarının yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle dalgaların ulaştığı noktaya götürüldü. Çelik ayaklarını denize soktu.