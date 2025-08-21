Engelli Bireyler İlk Kez Denizde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Engelli Bireyler İlk Kez Denizde

Engelli Bireyler İlk Kez Denizde
21.08.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'dan gelen 60 engelli birey, Zonguldak'ta denizle buluşarak keyifli anlar yaşadı.

BOLU'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine götürülen 60 engelli birey ile refakatçileri denize girerek eğlendi.

Bolu'da yaşayan bedensel engelli Huriye Çelik (76), arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatı boyunca hiç deniz görmediğini ve ölmeden önce denize gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Çelik'in talebi, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne iletildi. Müdürlük, engelli bireyler ve refakatçileri için etkinlik düzenleyerek, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gezi organize etti. 6 derneğe üye 60 engelli birey ile toplam 150 kişi, Ereğli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde ağırlandı.

Engelli bireyler ve yakınları, ilk kez denizle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı'nda denize giren konuklar keyifli anlar yaşadı. Belediye personeli ve görevliler, engelli bireylere yardımcı oldu.

Huriye Çelik de Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selçuk Türk ve ekip arkadaşlarının yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle dalgaların ulaştığı noktaya götürüldü. Çelik ayaklarını denize soktu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Engelliler, Zonguldak, Ereğli, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Engelli Bireyler İlk Kez Denizde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler İlk Kez Denizde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.