Engelli Haltercinin Motosiklet Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Yaşam

Engelli Haltercinin Motosiklet Hayali Gerçekleşti

Engelli Haltercinin Motosiklet Hayali Gerçekleşti

İsmail Zeki Korkmaz'ın motosiklet sürme hayalini Yusuf Kemer gerçekleştirdi, büyük bir heyecan yaşadı.

17.05.2025 10:39
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ANTALYA'da bedensel engelli milli halterci İsmail Zeki Korkmaz'ın (24) motosiklete binme hayalini, dijital içerik üreticisi Yusuf Kemer gerçekleştirdi. Kemer'in kullandığı motosikletin arkasında oturan Korkmaz, "Ben bisiklete binmek gibi bir şey sanıyordum ama motosiklete binmek bambaşka bir heyecanmış" dedi.

Trafik kazası sonucu 3 yaşında bedensel engelli kalan İsmail Zeki Korkmaz, yıllar süren fizik tedavi sürecinin ardından halter sporuyla tanıştı. Fizyoterapistinin yönlendirmesiyle spora odaklanan Korkmaz, 2018 yılında başladığı halterde kısa sürede büyük başarılar elde etti. Haltere başladıktan 3 ay sonra Türkiye Şampiyonası'na katılan Korkmaz, 1 yıl sonra 'Türkiye Şampiyonu' oldu. Şu ana kadar 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu, "Benim başarım benim adımla anılsın istedim" diyerek, bireysel sporlarda başarıya ulaşmanın verdiği motivasyonla yaşamına yön verdi.

Engelli bireylerin özel donanımlı araçlar kullanabildiğini, ancak motosikletin bu kapsamda olmadığını belirten Korkmaz, "Benim hayalim yarış motoruna binmekti. Yusuf Kemer arkadaşım bu hayalimi, bütün önlemleri, gerekli izinleri alarak güzel bir şekilde gerçekleştirdi" dedi.

Daha önce motosiklete binme şansı olmadığını aktaran Korkmaz, "Ben bisiklet gibi bir şey bekliyordum. Ama yarış motoruna bindiğin zaman öyle heyecan veriyor ki. İnsanın kalbi küt küt atıyor, heyecan dorukta, rüzgar yanından geçip gidiyor. Çok değişik bir his" diye konuştu. Hız, adrenalin, heyecan verici aktiviteler yapmayı çok istediğini belirten Korkmaz, bu hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

'SIRTIMDA KALBİNİN ATIŞINI HİSSETTİM'

Dijital içerik üreticisi Yusuf Kemer, projenin çıkış noktasının engelli bireylerin yeterince fırsat sunulmayan hayalleri olduğunu, bu konuda farkındalık yaratmak istemesi olduğunu belirterek, "Hiçbir platformda Engelliler Haftası ile ilgili bir paylaşıma rastlamadım. Bu konuda farkındalık yaratmak adına bu videoyu çekmek istedim" dedi.

Korkmaz'a hayalini sorduğunu aktaran Kemer, "Zeki, motora binmek istediğini söyledi. Bana 'Küçükken babam beni traktörün üzerinde gezdiriyordu. O hazzı hatırlıyorum fakat geçirdiğim kazadan dolayı bunu yaşayamadım. Hatta yarış motoruna hiç binemedim' dedi" diye konuştu. Kemer, özel koruma ekipmanları, kasklar, profesyonel halatlar ve sağlık ekibi desteğiyle tüm güvenlik önlemlerini alarak Zeki'nin yarış motosikleti deneyimini gerçekleştirdiğini söyledi. Proje için özel izin alındığını, alandaki trafiğin geçici durdurulduğunu ve video çekimi sırasında hem güvenliğe hem de duygulara önem verildiğini belirten Kemer, "O anki heyecanı unutamam. Koruma ekipmanlarına rağmen sırtımda Zeki'nin kalbinin atışını hissediyordum" diye konuştu.

'SADECE BİR HAYALİ CİDDİYE ALDIM'

İçerik oluşturduğu kanalında hayal gerçekleştirme projelerine devam edeceğini ifade eden Yusuf Kemer, "İçerik üretmeye başlamadaki amacım da buydu, insanlara kolay ulaşabiliyorum ve hızlı farkındalık yaratabiliyoruz. Bu nedenle yeni projelerimiz de olacak. Şu anda başka bir engelli arkadaşımız için hazırlık sürecindeyiz. Gelecekte insanların hayallerini gerçekleştirmek için onlara alan oluşturmak istiyorum. Herkes yardım ettin diyor ama ben yardım etmedim, sadece bir hayali ciddiye aldım. Çünkü engelli kardeşimizin kalbi bizden daha çok inanıyordu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Engelli Haltercinin Motosiklet Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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