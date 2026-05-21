Erzincan'da Yaşlılara Bayram Tıraşı
Erzincan'da Yaşlılara Bayram Tıraşı

21.05.2026 12:20
Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da yaşlılar, Vefa Projesi kapsamında tıraş edilerek bakıma alındı.

ERZİNCAN'da Kurban Bayramı öncesi araçlarla Mesleki Eğitim Merkezi'ne getirilen yaşlıların saç- sakal bakımları yapıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde yürütülen 'Vefa Evde Yaşlı Bakım Projesi' kapsamında kent merkezindeki yaşlılar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri tarafından araçlarla evlerinden alınarak Mesleki Eğitim Merkezi'ne getirildi. Burada öğrenciler tarafından saç ve sakal bakımları yapılan yaşlılar daha sonra yeniden evlerine bırakıldı. Evlerinden gelemeyen vatandaşların kişisel bakımları ise evlerine giden öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrenciler, "Bayram öncesi büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpüp tıraş edilmeleri bence büyük bir incelik. Okulda öğrendiklerimizi uygulamak için böyle imkanlar sağlanıyor. Bu benim için önemli bir şey" dedi.

Tıraş hizmetinden yararlanan yaşlı vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

SYDV personeli Evren Osman Yalçın, "Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak Vefa Evde Yaşlı Bakım Projesi kapsamında 280 hanemize ev temizliğine gitmekteyiz. Bugün de Çıraklık Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol çerçevesinde yaşlı amca ve dedelerimize bayram tıraşı yaptırmak için buradayız. Vatandaşlarımızı evlerinden alıp merkeze getirdik. Tıraşlarının ardından tekrar evlerine bırakacağız. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı da evlerinde ziyaret ederek bayram tıraşlarını yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Yaşam, Son Dakika

