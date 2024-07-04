Evin altında yuvalanmış \'\'Gizemli varlık\'\' mahalleyi ayağa kaldırdı

Yaşam

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında devasa büyüklükte canlıların olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Büyük korku yaşayan aile, evin altından gelen sesler, etrafından kaybolan kediler ve köpekler nedeniyle oldukça endişeli. Ancak bölge sakinlerinin Haberler.com'a yaptığı özel açıklamalar bu iddialara farklı bir boyut kazandırıyor.

BELEDİYE EKİPLERİ İLAÇLAMA YAPTI

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatıyla harekete geçen Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Ziya Aliçeşme ve ekibi evi ziyaret ederek bölgede ilaçlama yaptı ve kamera ile evin altını kontrol etti. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

"GÖRÜNTÜSÜ YILAN GİBİ, EVİMİZİN ALTINA YUVALAMIŞLAR"

Ev sahibi Safiye Öztürk, "Görüntüsü yılan ama yılan değil. Gövdesi ve kafası büyük. Çok garip bir ses çıkartıyor. 6 tanesi küçük ve 2 metreye yakın. Evimizin altına yuvalamış durumdalar. Son 1 hafta içinde bir yetkili ziyaret etti ama yılan ile ilgilenecek bir birimlerinin olmadığını söylediler. Peki ben nasıl rahat olabilirim?" ifadelerini kullandı.

"O GÖRÜNTÜ HAYATIMI ALTÜST ETTİ"

Böyle bir şeyi başkasından duysa inanmayacağını söyleyen Öztürk, "Bir anda ses duyup o noktaya gidiyorsun 3-5 saniyelik bir görüntü görüyorsun ve bu seni tüm hayatını altüst ediyor. Anında baygınlık geçirdim, 2 gün kendime gelemedim. Ben de bunu kanıtlamayı isterdim ama o anda bunu düşünemiyorsunuz. Köpeğim dünden beri kayıp. Ölüsü de dirisi de yok" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"KEDİYİ YUTUP POSTUNU TÜKÜRDÜ"

Bir başka vatandaş ise, "Kedi yavrusunu yutuyor ama postunu geri tükürüyor." ifadelerini kullandı.

"EVLERİNİ YENİLEMEK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYORLAR"

Haberler.com olarak ulaştığımız ve ismini vermek istemeyen bir bölge sakini ise "Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Gözle gören, fotoğraflayan yok. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Ben 60'lı yaşlarımdayım böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ortada laflar dönüyor ama bilemiyorum. Öyle bir şey varsa ben o evde yatıp kalkmam. Bence eski olan evlerini yaptırmak için böyle bir şey söylüyorlar. Kendileri nasıl durabiliyor orada? Köy halkının da büyük bir bölümü olaya inanmıyor." ifadelerini kullandı.

JANDARMA FOTOKAPAN KURDU

Bölgeye gelen Jandarma ekipleri ise evin çevresine 3 adet fotokapan kurdu ve kameralara yansıyacak herhangi bir görüntünün peşine düştü.



