Evin altında yuvalanmış \'\'Gizemli varlık\'\' mahalleyi ayağa kaldırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında devasa büyüklükte canlıların olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Büyük korku yaşayan aile, evin altından gelen sesler, etrafından kaybolan kediler ve köpekler nedeniyle oldukça endişeli. Ancak bölge sakinlerinin Haberler.com'a yaptığı özel açıklamalar bu iddialara farklı bir boyut kazandırıyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatıyla harekete geçen Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Ziya Aliçeşme ve ekibi evi ziyaret ederek bölgede ilaçlama yaptı ve kamera ile evin altını kontrol etti. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Ev sahibi Safiye Öztürk, "Görüntüsü yılan ama yılan değil. Gövdesi ve kafası büyük. Çok garip bir ses çıkartıyor. 6 tanesi küçük ve 2 metreye yakın. Evimizin altına yuvalamış durumdalar. Son 1 hafta içinde bir yetkili ziyaret etti ama yılan ile ilgilenecek bir birimlerinin olmadığını söylediler. Peki ben nasıl rahat olabilirim?" ifadelerini kullandı.
Böyle bir şeyi başkasından duysa inanmayacağını söyleyen Öztürk, "Bir anda ses duyup o noktaya gidiyorsun 3-5 saniyelik bir görüntü görüyorsun ve bu seni tüm hayatını altüst ediyor. Anında baygınlık geçirdim, 2 gün kendime gelemedim. Ben de bunu kanıtlamayı isterdim ama o anda bunu düşünemiyorsunuz. Köpeğim dünden beri kayıp. Ölüsü de dirisi de yok" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Bir başka vatandaş ise, "Kedi yavrusunu yutuyor ama postunu geri tükürüyor." ifadelerini kullandı.
Haberler.com olarak ulaştığımız ve ismini vermek istemeyen bir bölge sakini ise "Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Gözle gören, fotoğraflayan yok. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Ben 60'lı yaşlarımdayım böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ortada laflar dönüyor ama bilemiyorum. Öyle bir şey varsa ben o evde yatıp kalkmam. Bence eski olan evlerini yaptırmak için böyle bir şey söylüyorlar. Kendileri nasıl durabiliyor orada? Köy halkının da büyük bir bölümü olaya inanmıyor." ifadelerini kullandı.
Bölgeye gelen Jandarma ekipleri ise evin çevresine 3 adet fotokapan kurdu ve kameralara yansıyacak herhangi bir görüntünün peşine düştü.
Son Dakika › Yaşam › Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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