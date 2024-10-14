1600'lü yıllarda inşa edilen yapının son haline tepki yağdı - Son Dakika
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Yaşam

1600'lü yıllarda inşa edilen yapının son haline tepki yağdı

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Eyüpsultan'da bulunan ve 400 yıldan fazla geçmişi olan tarihi bir yapı, oto lastik dükkanı olarak kullanılınca sosyal medyada gündem oldu. Tarihi çeşme ve namazgaha monte edilen tabelaların, eleştirilerin hedefi olunca belediye ekipler tarafından kaldırılması tepkilerin azalmasını sağlamadı. Esnaflar, sökülen tabelalara sitem ederken, vatandaşlar da lastikçi olarak kullanılan tarihi yapının hasar gördüğünü belirtiyor.

14.10.2024 16:22
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Eyüpsultan'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında inşa ettirilen tarihi yapı kaderine terk edilince alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı oldu. Yapıya monte edilmiş tabelaların belediye ekipleri tarafından söküldüğü tarihi binadaki esnaflar isyan ederken turizme değil de lastik sektörüne kazandırılan yapı böyle görüntülendi.

Eyüpsultan Topçular'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında çeşme, namazgah ve karagöz evi yaptırıldı. Sultan 1'inci Ahmet ve 2'inci Osman döneminde sadrazamlık yapan Öküzcü Mehmet Paşa'nın inşa ettirdiği namazgah ve karagöz evi yıllar içinde atıl duruma düştü. 2010 yılında restore edilen tarihi yapılardan çeşme ve namazgaha bitişik olan karagöz evi ise yıllar önce satışa çıkarılarak özel mülk oldu. Günümüzde esnafın kiraladığı tarihi yapı, alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılıyor.Ekipler, tarihi yapıdaki alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanını özel mülk olduğu için kapatamadı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tabelaları ekipler sökerken esnaflar ise bu duruma isyan ediyor. Turizme değil de oto lastikçiye kazandırılan 400 yıllık eser havadan görüntülendi.

1600'lü yıllarda inşa edilen yapının son hali, tepki çekti

"KAMU VE ESNAF BİR ARAYA GELEREK ÇÖZÜM OLUŞTURMALI"

Tarihi yapı hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Mehmet Paşa'nın Sokullu Mehmet Paşa ile karıştırılmaması gerekiyor. İkisi farklı kişilik. Öküzcü Mehmet Paşa, 1. Ahmet ve 2. Osman döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı tarihi için önemli bir isimdir. Ayrıca 1. Ahmet'in kızıyla da evlenmiştir. Karagümrük semtinde doğmuştur. Babası öküz nalbantlığı yapıyor ve ondan dolayı bu lakabı alıyor. Genç yaşlarda saraya giriyor. Enderun mektebinde eğitim almıştır. Yıllar geçtikçe rütbe atlıyor ve en son sadrazamlık makamına kadar gelmiştir. Osmanlı'nın çeşitli yerlerine tarihi eserler yaptırmıştır. Tarihi eserlerden birisi de arkamızda görünen çeşmedir. Burası 3 kısımdan oluşmaktadır. Öndeki çeşme bölümü, arkasındaki namazgah ve yanda bulunan karagöz evi. Eserler 1615 ve 1618 yılları arasında yapılmıştır. Şu anda biraz bakımsız durumda. Çeşme yarım metre yerin altında kalmış. Namazgah kısmı kirli ve çöpler atılmış. Ayrıca karagöz evi de lastikçi olarak kullanılıyor. Çeşme, kamu yapısı arkasında bulunan yapılar ise özel mülk. Buradaki esnaf sıkıntı yaşamakta. Kamunun esnafla bir araya gelerek bir çözüm oluşturması gerekiyor. Çünkü esnafında tabelaları indirilmiş bu durumdan şikayet ediyorlar. Yani buralarda hoş olmayan görüntüler var bunların giderilmesi gerekiyor" dedi.

1600\'lü yıllarda inşa edilen yapının son haline tepki yağdı

Kültür Sanat, Eyüpsultan, Son Hali, Çeşme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 1600'lü yıllarda inşa edilen yapının son haline tepki yağdı - Son Dakika

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