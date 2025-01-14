Filiz Akın\'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul\'a nakledildi

Yaşam

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.

TALİMAT CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN

1 Eylül'den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu. Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçak, Akın'ı İstanbul'a nakletmek için görevlendirildi.

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLECEK

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul'a ulaştırıldı. Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi. Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.