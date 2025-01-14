Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika
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Yaşam

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

14.01.2025 14:19  Güncelleme: 14:26
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

TALİMAT CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN

1 Eylül'den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu. Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçak, Akın'ı İstanbul'a nakletmek için görevlendirildi.

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLECEK

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul'a ulaştırıldı. Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi. Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Filiz Akın\'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul\'a nakledildi

Kültür Sanat, Filiz Akın, İstanbul, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Emin Erol:
    neden cumhurbaşkanı yönlendiriyor ambulans uçağa ihtiyacı olan Bi çok insan oluyor ulaşamıyoruz bunlar ünlüler diye fsydalanıyorlar çok ayıp 165 146 Yanıtla
    Deniz Öztürk:
    arkadaş adam herşey zenginler için yaptı fakir fukara gebersin demedi mi 4 1
    Kemsl:
    herkesin ihtiyacı karşılanıyor 1 2
    Bir rüya null:
    niye faydalanmayalim ihtiyac olunca goruyoruz dogudada helikopter veriliyor ne var bunda.. sende dag basinda kalsan sana verilir bos laf ediyosun 1 1
  • Fatih Celik:
    Az yaşa çok yaşa akıbet mevt 95 6 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Allah şifa versin 70 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 12 57 Yanıtla
  • Kemsl:
    yesilcam devlete millete karşı yaşadılar ama devlet yine de ayırmıyor 45 18 Yanıtla
  • Yenal Yildirim:
    rabbim şifasını versin inşallah 58 3 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    mekanı cennet olsun 13 45 Yanıtla
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