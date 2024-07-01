Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya'da hayatını kaybetti

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Tatil için gittiği Antalya'da denize giren gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, kalp krizi geçirerek boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedildi.

01.07.2024 19:57
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TATİL için gittiği Antalya'da girdiği denizde kalp krizi geçirip, suda boğularak hayatını kaybeden gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatili için gittiği Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı otelin sahilinde denize girdi. Kıyıdan 50 metre açıkta suya batıp, çıkmaya başlayan Kücükkaya'yı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirip, suda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Dört çocuk annesi Halise Küçükkaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine getirildi. Cenaze töreni öncesi Halise Küçükkaya'nın çocukları Mustafa Makas, İsmail Küçükkaya, İlyas Küçükkaya ve Semra Küçükkaya, Simav Belediyesi Kültür Sarayı'nda taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Simav Belediye Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra ailenin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye ziyaretine katıldı.

YENİMAHALLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ardından ikindi vakti Halil Ağa Camisine geçildi. Hayatını kaybeden Halise Küçükkaya için burada cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Kılınan namazın ardından Küçükkaya'nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yenimahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya\'nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya\'da hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya'da hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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