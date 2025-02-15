Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti - Son Dakika
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Yaşam

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

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Ankara'da gittiği bir mekanda gelen hesabı fazla bulan müşteri, ''Ben bunu kabul etmiyorum'' dedikten sonra adisyonu yırtıp attı. Mekanı terk eden müşterinin o anları başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

15.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:39
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Ankara Keçiören'de bir kafede, hesabın yüksek geldiğini iddia eden bir müşteri, "Ben bunu kabul etmiyorum" diyerek adisyonu yırttı ve mekanı terk etti.

Olay anı çevredeki diğer müşteriler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, kafe çalışanları duruma müdahale etmek istese de müşteri hızla mekândan ayrıldı. Görgü tanıklarına göre; hesap tutarını fazla bulan müşteri, ödemeyi reddederek sert bir tepki gösterdi.

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Sosyal medyada hızla yayılan olay, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Kimileri "Fahiş fiyatlara tepki göstermekte haklı" derken, bazıları da "Hizmetin bedeli ödenmeli, bu yapılan doğru değil" yorumlarında bulundu.

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Kahve Çekirdeği, Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    zabıta ne iş yapıyor bu ülkede neden bunlara ağır cezalar verilmiyor herseyin bir ederi var fazlası hırsızlıktır suçtur günahtır haramdır 44 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hizmetin bedeli ödenmeli kazık hedabın da hakkını vermeli o hedabı getirene o adisyonu yedireceksin 32 3 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    ankarada eğlenmeye gitmeyin.ALAYİ SAHTEKAR 22 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    15 GUN KIMSE DISARIDA YEMEK YEMESIN, ICMESIN 20 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    serbest fiyatının olduğu yerde her çeşit fiyat olur buna yaptırım iygulayamazsin fiyatini bilmediğin yada gücünün yetmediği yere gitmeyeceksin 15 5 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    pandemiye kadar bedava yaşamışız ve maskeler çıktı cenemizden SOK dönemi başladı maalesef 7 0 Yanıtla
  • 343734:
    bursa daki iskender satan fahiş fiyat mı yerlere bakın 7 0 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    SİPARİŞ VERİRKEN MENÜDEKİ FİYATLARA BAKMIYORSAN GELEN HESABI KABUL EDECEKSİN. 0 0 Yanıtla
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