Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

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Ankara Keçiören'de bir kafede, hesabın yüksek geldiğini iddia eden bir müşteri, "Ben bunu kabul etmiyorum" diyerek adisyonu yırttı ve mekanı terk etti.

Olay anı çevredeki diğer müşteriler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, kafe çalışanları duruma müdahale etmek istese de müşteri hızla mekândan ayrıldı. Görgü tanıklarına göre; hesap tutarını fazla bulan müşteri, ödemeyi reddederek sert bir tepki gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan olay, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Kimileri "Fahiş fiyatlara tepki göstermekte haklı" derken, bazıları da "Hizmetin bedeli ödenmeli, bu yapılan doğru değil" yorumlarında bulundu.