Genç Kız Berber Olma Hayaliyle Çıraklık Yapıyor

07.03.2026 11:55
Edirne'de 16 yaşındaki Sırma Tezgider, erkek berberinde çalışarak kendi dükkanını açmayı hedefliyor.

EDİRNE'de, manikür ve pedikür ilanı için gittiği erkek berberinde, mesleği öğrenmek üzere çırak olarak işe başlayan Sırma Tezgider (16), gelecekte kendi dükkanını açmak istiyor. Saç kesimi ve bakımına ilgi duyduğunu anlatan Tezgider, "Berberlik çok hoşuma gitti. Ailem de saygı gösteriyor. Müşteriler önce şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" dedi.

Kentte ailesiyle yaşayan Sırma Tezgider, erkek berberi Mert Karaciyi'nin dükkanındaki manikür-pedikür elemanı ilanını görüp, işe başvurdu. Başladığı işte erkek saç kesimini de öğrenmek isteyen Tezgider, çırak olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 haftadır berberde çalışan Tezgider, mesleğinde ustalaşıp, gelecekte kendi dükkanını açmak istediğini de söyledi.

Sırma Tezgider, iş arama sürecini anlatarak, "Daha önce kadın kuaföründe birkaç ay çalıştım. Kadın kuaförlüğü çok hoşuma gitmedi. Sonrasında arkadaşımla bir gün otururken Mert ağabeyin ilanını gördüm. Erkek manikür ve pedikür üzerine eleman aradığını gördük. Sonra arkadaşımla Mert ağabeye ulaştık, konuştuk ve anlaştık. Mert ağabeyin yanında çalışmaya karar verdim. Aslında başta manikür ve pedikür üzerine anlaşmıştık ama berberliği görünce denemek istedim ve çok hoşuma gitti. Şu anda berberliği öğrenmeye başladım. 4 haftadır burada çalışıyorum. Saç kesimini, saç yıkamayı, cilt bakımını öğreniyorum. Şu anda yavaş yavaş kendi başıma da saç kesmeye başladım" dedi.

Müşterilerin tepkilerini de anlatan Tezgider, "Müşteriler ilk gördüklerinde şaşırıyorlar ama sonrasında alışıyorlar. Gelecekteki hayalim, bu meslek üzerinden yürümeyi düşünüyorum. Güzel bir dükkan açıp, berberliğe devam etmek istiyorum. Çok keyifli. Daha önce birçok işte çalıştım ama yani buradaki keyif aldığım kadar hiçbir işte keyif almadım. Ailem de saygı gösteriyor. Sonuçta bu ölmeyen bir meslek" diye konuştu.

'BERBERLİĞİ ÖĞRETMEYE BAŞLADIK'

Tezgider'in ustası, 22 yıllık erkek berberi Mert Karaciyi (32) de mesleğinin zorluklarına değinerek, "Aslında bu meslekte çırak, eleman bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Benim niyetim aslında öncesinde burada erkeklere erkek müşterilerimize manikür pedikür hizmeti verebilmekti. Sonrasında bir ilan paylaştım. Sırma kardeşimiz de ilanı görmüş, geldi, görüşmek istedi. Sonrasında ben Sırma'nın niyetine baktım. Saçı öğrenmek istiyor, erkek berberliğini öğrenmek istiyor, öğretelim dedim. Ondan sonra manikür pedikürden vazgeçtik. Şimdi de yaklaşık 4 haftadır burada çalışıyor" dedi.

Karaciyi, "Müşterilerimizin ya da Sırma'nın burada çalıştığını öğrenen kişilerin bakış açıları yavaş yavaş değişmeye başladı. İlk önce herkes garipsiyordu ama şimdi herkes ona alışmaya başladı. O müşterilerimize alışmaya başladı. Zaman geçtikçe onun için her şey daha iyi olacak. İnşallah en kısa zamanda mesleği ona öğreteceğiz çünkü Edirne'de bir ilk olmak istiyor. Biz de ilk olmak istiyoruz. Bu meslekten, çekirdekten bir bayan eleman yetiştirmek istiyoruz. İnşallah ikimiz için de ilerleyen günlerde daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
