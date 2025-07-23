Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! \'\'Bu halde uçağa nasıl bindin?\'\'

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni ve model Anabel Acosta, seyahat için tercih ettiği kıyafetle hem uçaktaki yolcuları hem de internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Genç modelin uçağa binerken giydiği cesur kıyafet kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve büyük tartışmalara yol açtı.

Uçuş sırasında çekilen ve hızla yayılan görüntülerde, Anabel'in uçağın koridorundan geçerken üzerindeki kıyafetin neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Düşük bel, dar bir kot pantolon giyen modelin sırtı ve kalçası tamamen açıkta kalırken, üst kısmında ise transparan ve son derece iddialı bir giysi bulunuyordu. Önden nasıl göründüğü tam olarak belli olmasa da birçok kişi Anabel'in üst giyinmediğini sandı.

Model uçağa adımını attığında, diğer yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Bazı yolcular gözlerini ondan alamazken, içlerinden biri telefona bakarken başını kaldırıp iki kez Anabel'e dönüp dikkatle inceledi. Bu anlar, videoya da yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Sence nereye uçuyorum?" notuyla paylaştığı video kısa sürede 131 milyondan fazla görüntülenme aldı. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Anabel, paylaşımıyla dünya genelinde konuşulan isim haline geldi.

Ancak bu dikkat çekici kombin, sosyal medya kullanıcılarının çoğu tarafından olumlu karşılanmadı. 600 binden fazla yorum yapılan paylaşımda binlerce kişi, Anabel'in bu kıyafeti yalnızca dikkat çekmek için giydiğini öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu, ailesinden yeterince sevgi görmemiş birinin davranışı gibi."

"Uçakta böyle bir kıyafete nasıl izin verdiler, akıl almaz!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, uçak seyahatlerinde belli başlı giyim kurallarının olması gerektiğini savunurken, bir kesim de modelin istediğini giyme hakkı olduğunu belirterek onu savundu.

Anabel Acosta ise şu ana kadar yapılan eleştirilere doğrudan bir yanıt vermedi. Ancak paylaşımı hâlâ milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor.