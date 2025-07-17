Gizem Başaran'ın Motosiklet Tutkusu - Son Dakika
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Yaşam

Gizem Başaran'ın Motosiklet Tutkusu

Gizem Başaran\'ın Motosiklet Tutkusu
17.07.2025 12:41
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Kaza geçiren Gizem Başaran, protez bacağıyla motosiklet kullanmaya geri döndü ve tutkusu sürüyor.

Sancaktepe'de Gizem Başaran 2 yıl önce evine dönerken kullandığı motosiklet yoldaki çukura düşüp, savrularak bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Başaran, 45 günde 8 ameliyat geçirdi, sağ bacağı dizinin altından ampute edildi. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Gizem Başaran'ın ilk işi yeniden motosiklete binmek oldu. Yeni bir motosiklet alan Gizem Başaran, protez bacağıyla sürüş pratiği yaptı. Protez bacağıyla motosiklet kullanmayı yeniden öğrenen Başaran "Motosiklet benim için tutkunun ötesinde. Aşk gibi bir şey. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Sürmeye devam edeceğim koşullar her ne olursa olsun" dedi

Sancaktepe'de 10 Eylül 2023 tarihinde Gizem Başaran, Samandıra gişeleri yakınlarında motosiklet kazası geçirdi. Yol üzerindeki bir çukura düşmesinin ardından savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 45 günde 8 ameliyat oldu. Sağ bacağı dizinin altından ampute edildi. Uzun tedavi sürecinin ardından protez bacak kullanmaya başlayan Başaran, motosiklete geri döndü.

'MOTOSİKLET SEVGİSİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ'

Gizem Başaran, "10 Eylül 2023 kaza gerçekleşti. İşten çıkmıştım. Evime doğru ilerlerken bir çukur sebebiyle kaza gerçekleşti. Bariyer sağ ayağımı kesmiş. Bundan dolayı ampute edildi. Hastaneye 45 dakika sonra yetişmişim. Ambulansa yanlış adres verilmiş. Çevredekilerin herhalde telaşından dolayı. Hastanede yaklaşık 8 ameliyat oldu. 45 gün kaldım. Zorlu bir süreçti ki tabi ki. Atlattık. Protezle yürümeye devam ediyorum. Proteze daha yeni geçtim. Artık ayağa kalktım, yürüyüşlere devam ediyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Hayatımda çok fazla değişiklik oldu. Yani genel olarak hayatta her yaptığınız şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu sosyal aktiviteleriniz olur. Arkadaşlarınızdaki ilişkiler olur. Her şeyi en sıfırdan, en baştan, yeniden doğmuşsunuz gibi oluyor her şey. Yürümeye yeniden başlıyorsunuz. Araç kullanmaya yeniden başlıyorsunuz. Benim gibi motosiklet sürücüleri varsa eğer tabi, tekrardan cesaret etmek de farklı bir şey. Ama ben cesaret ettim, deniyorum. Motosiklet sevgisi hiçbir zaman bitmedi. Hastane sürecindeyken de zaten yine aynı şekilde kendimi izliyordum" dedi.

'TUTKUNUN ÖTESİNDE BİR ŞEY'

Gizem Başaran, "Motosiklet benim için tutkunun ötesinde bir şey. Aşk gibi bir şey. Hani aşka bir tutulursunuz savrulur gidersiniz ya, aynen öyle. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Sürmeye devam edeceğim. Koşullar her ne olursa olsun. Tabii ki Allah kimseye vermesin zorlu şeyler. Allah ömür verdikçe devam edeceğiz. Motosiklete bir gönül veriyorsanız eğer bunu tamamıyla yapmanız gerekiyor. Yani bir motosiklet almak çok kolay. Sürüş eğitimi almak zorundayız. Eğitim aldıktan sonra da bitmiyor. Ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Ehliyeti de geçtim. Kıyafete ihtiyacımız var. Güzel kullanıma ihtiyacınız var" dedi.

'DÜZGÜN EKİPMAN HAYAT KURTARIR'

Gizem Başaran, "Yaz ayları geldi. Evet. Havalar çok sıcak. Tam sürüş zamanları. Ama dikkat etmeleri gereken şey şunlar. Ekipmanlarınızı giyin. Ekipmandan kastım sadece kaskınız olmasın. Düşebilirsiniz. ya ufak yaralanmalar da olabilir. Buna ekipmanlarınızla gidebilirsiniz. Tabii ki büyük kazalarda ekipmanlarınız sizi korumayacak. Ama ufak tefek bir şey olur. Ne bileyim yaralanmalarınız olmasın. Sonuçta ekipman giymediğiniz zaman insan derisi yere nüfuz ettiği zaman erime noktası var. 700 dereceyi bulabiliyor. ve eridiği zaman ne yapabilirsin? Ampütasyon gerçekleşebilir. Neden zarar göresin ki. Motora harcadığınız parayı, ekipmanlarınıza da harcayın bence. Düzgün ekipman hayat kurtarır" dedi.

'MOTOSİKLETLE KURDUĞUM BAĞ BENİ AYAĞA KALDIRDI'

Gizem Başaran, "Aslında hastane sürecinden ta ki iyileşene kadar benim de umudum yoktu. Bu zamanlara kolay gelmedik. Beni tabi ki ayağa kaldıran tek şey motosiklet tutkum oldu. Yeniden motosiklete kavuşmam oldu. Yaklaşık 1 sene ben kullanamadım motorumu. Yeni motor aldım ve kullanmadım hiç. İşte arada bir yanına gittim. Geldim. Sildim, yıkadım, temizledim onu. Ama hiç binmedim. Tamamen onunla aramızdaki bağla ben ayağa kalktım. ve devam ediyoruz. Devam da edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gizem Başaran'ın Motosiklet Tutkusu - Son Dakika

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