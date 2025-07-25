Görme Engelli Öğretmenden Avukatlık Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Görme Engelli Öğretmenden Avukatlık Başarısı

25.07.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 98 görme engelli felsefe öğretmeni İbrahim Yirçi, 21 yıl sonra avukatlık ruhsatını aldı.

KAYSERİ'de ilkokulda arkadaşları ile oynarken gözüne gelen taş sonucu görme yetisini kaybeden yüzde 98 görme engelli felsefe öğretmeni İbrahim Yirçi (50), 2004 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olduktan 21 yıl sonra avukatlık ruhsatını aldı. Memur olduğu için avukatlık stajının önceden yasal sorun olduğunu, yasa değişince stajına başladığını anlatan Yirci, "Ruhsatımı aldım. Staj dönemi ilk gün tedirgindim. Adliyenin içinde kendimi yabancı gibi hissettim, çekindim. Sonraki 6 ayımda ise alıştım. Özgüven kazandım" dedi.

Kayseri'de yaşayan İbrahim Yirçi, ilkokulda öğrenim gördüğü sırada arkadaşları ile oyun oynarken gözüne gelen taş sonucu görme yetisini kaybetti. Yüzde 98 görme engelli İbrahim Yirçi, Ankara'da öğrenim gördüğü Beşevler Körler Okulu ile gittiği adliye gezisinde tanıştığı ağır ceza hakiminden etkilenerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak eğitim hayatına devam eden Yirçi, 1995 yılında memur olunca eğitimine ara vermek zorunda kaldı. 2001 yılında yeniden hukuk fakültesine devam eden İbrahim Yirci, 2004 yılında mezun oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde memur olarak görev yapan Yirçi, daha sonra da Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Atatürk Lisesi'nde 4 yıl önce felsefe öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Öğretmenliğe devam eden Yirci, avukatlık kanunu gereği başka bir işte çalıştığı için uzun yıllar stajını tamamlayamadı. Avukatlık kanunun değişmesinin ardından staj yapma hakkı elde eden görme engelli Yirci, çok sevdiği ve hayalini kurduğu avukatlık mesleği için kentte avukatlık yapan Hacı Ağca'nın yanında stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

'RESMİ KURUMLARDA AVUKATLIK YAPACAĞIM'

Ankara'da okul gezisinde gittiği adliyede ağır ceza hakimi ile yaptığı konuşmadan etkilenerek avukat olmaya karar verdiğini söyleyen İbrahim Yirçi, "Ankara'da Beşevler Körler Okulu'nda okudum. 1988 yılında bir ceza davasına gözlemci olarak eğitim amacıyla gittik. Ağır ceza hakimi ile sohbet ettikten sonra avukat olmaya karar vermiştim. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra memur olduğumuz için avukatlık kanunu staja izin vermedi. Mecburen memuriyete sonrasında da öğretmenliğe devam ettim. 2 yıl önce kanunen çalışanların da avukatlık stajına kanunen müsaade edilince bu fırsattan yararlandım. Avukat Hacı Ağca'dan rica ettim. O da sağ olsun bana destek oldu. Stajımı başarılı ile tamamladım. Ruhsatımı aldım. Bundan sonra da resmi kurumlarda avukat olmak için çalışmalar yapacağım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ YABANCI GİBİ HİSSETTİM'

Kayseri'de yaptığı 1 yıllık zorunlu stajda yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Yirçi, "Staj dönemi ilk gün tedirgindim. Adliyenin içinde kendimi yabancı gibi hissettim, çekindim. Sonraki 6 ayımda ise alıştım. Özellikle Hacı Ağca'nın desteği ile davalara aktif olarak gözlemci olarak katıldık. Dosyaları inceledim. Dosyalar üzerinde tartışmalar yapıp fikir alışverişinde bulundum. Avukatlık mesleği üzerinde özgüven kazandım. Artık ben de bu mesleği başarılı bir şekilde icra edebilirim düzeyine geldim. Çalışarak, koşturarak, verimli bir staj dönemi yaşadım" diye konuştu.

'MÜCADELECİ YÖNÜMÜZÜ GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ'

Görme engellilere hiçbir zaman pes etmemeleri uyarısında da bulunan İbrahim Yirçi, "İnsanoğlu dünyaya bir kez geliyor. Bu süreçte karşısına çıkan fırsatları değerlendirip korkmadan cesaretle mücadele verip eğitimlere ve çalışmalara katılırsa her zaman başarılı olur ben avukatlık mesleğinin staj bölümünü başarılı ile tamamladım. Ama, inşallah avukatlığı da başarılı yapacağım. Diğer insanlarda başka alanlarda olabilir. Ancak, ölene kadar mücadeleci yönümüzü güçlü tutmak zorundayız" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri, Eğitim, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görme Engelli Öğretmenden Avukatlık Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Vitor Pereira, Wolverhampton’a Galatasaray’ın gözdesi Arias’ı transfer etti Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın gözdesi Arias'ı transfer etti
Mehmet Yalçınkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında 20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

12:01
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
11:53
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim Kapının arkasına geçip...
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
16:56
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
16:48
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirdi
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
16:38
Türkiye’de sıcak hava rekoru getirdi Bu kadarını kimse beklemiyordu
Türkiye'de sıcak hava rekoru getirdi! Bu kadarını kimse beklemiyordu
16:36
“Yanıyorum“ diye feryat eden orman işçisinden haber var
"Yanıyorum" diye feryat eden orman işçisinden haber var
16:36
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
16:27
İngiltere’de telefon şebekeleri çöktü Arama yapılamıyor
İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 13:09:44. #7.13#
SON DAKİKA: Görme Engelli Öğretmenden Avukatlık Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.